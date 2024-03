Cognex bringt eine flexible, datengesteuerte Scantunnellösung auf den Markt, die auf dem Barcode-Lesegerät DataMan 380 basiert

Der modulare Vision-Tunnel (MVT) 380 erweitert die Möglichkeiten von Logistikunternehmen

NATICK, Massachusetts, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), das führende Unternehmen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung, stellte heute den MVT 380 vor, eine neue Ergänzung des Scan-Tunnel-Portfolios, der mit dem leistungsstarken Barcode-Leser DataMan® 380 ausgestattet ist.

Der modulare Vision-Tunnel 380 bietet einen hohen Durchsatz und Rückverfolgbarkeit dank der Kombination aus dem leistungsstarken DataMan 380 Barcode-Lesegerät und der robusten Systemarchitektur einer Cognex Tunnellösung.

A Cognex Modular Vision Tunnel with 6 DataMan 380 vision systems mounted on a frame, installed over a conveyor belt moving a wide variety of packages.

„Der MVT 380 ermöglicht es, die Automatisierung überall im Lager zu skalieren", sagt Carl Gerst, Executive Vice President von Vision und ID Products. „Die Geschwindigkeit, die Leistung und die KI-gestützte Dekodierung des DataMan 380 gewährleisten, dass Scananwendungen so effizient und genau wie möglich sind. Der MVT 380 ist das modernste und flexibelste Tunneldesign, das Cognex bisher entwickelt hat."

Mit dem DataMan 380, dem Barcodeleser mit dem größten Sichtfeld von Cognex, bietet der MVT 380 eine robuste Scantunnellösung, die auf jede Kundenanwendung zugeschnitten werden kann und gleichzeitig Raum für die Erweiterung des Betriebs bietet. Der MVT 380 wurde entwickelt, um den Platzbedarf zu minimieren, die Tiefenschärfe zu maximieren und die kleinsten Codes zu lesen. Mit nur vier Lesegeräten pro Tunnel erreicht er eine Leserate von über 99 %.

„Wir arbeiten an einem Scantunnel für einen Kunden und verwenden die neue Lesegeräteserie von Cognex, den DataMan 380. Wir finden sie wirklich cool, weil sie eine sehr große Tiefenschärfe und ein großes Sichtfeld haben. Es enthält im Grunde alles, was man sich nur wünschen kann", sagt Patrick Bradford, Product Development Manager bei StreamTech Engineering. „In der Vergangenheit schien dies unerreichbar zu sein, da man normalerweise zwischen sieben und neun Kameras benötigt, und wenn diese Probleme beim Auslesen haben, ist es schwierig, sie zu lokalisieren, einzurichten und herauszufinden, welche Kamera eine schlechte Leistung erbringt. Eine Kamera pro Seite des Kastens ist fantastisch, und wir sind sehr daran interessiert, dies frühzeitig einzuführen."

Der MVT 380 wird durch Echtzeitdaten und Leistungsanalysen des Edge Intelligence Tunnel Managers von Cognex unterstützt, der es Kunden ermöglicht, Daten von mehreren Geräten gleichzeitig zu sammeln, zu aggregieren und zu analysieren, um Einblicke in die Leistung des Tunnels, die Einhaltung von Vorschriften durch den Hersteller und vieles mehr zu erhalten.

Jeder Modular Vision Tunnel wird mit erweiterten Support-Optionen oder Customer Success Plänen geliefert, um maximale Leistung und schnellen Nutzen zu gewährleisten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter cognex.com/modular-vision-tunnels oder telefonisch unter 1-(855) 4-COGNEX.

Informationen über die Cognex Corporation

Die Cognex Corporation („das Unternehmen" oder „Cognex") entwickelt und vermarktet Technologien für die aktuellen Herausforderungen in Produktion und Logistik. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Bildverarbeitungsprodukten und -lösungen, die die Effizienz und Qualität in wachstumsstarken Unternehmen in attraktiven industriellen Endmärkten verbessern. Unsere Lösungen kombinieren physische Produkte und Software zur Erfassung und Analyse visueller Informationen und ermöglichen so die Automatisierung von Fertigungs- und Distributionsprozessen für Kunden auf der ganzen Welt. Bildverarbeitungsprodukte werden zur Automatisierung der Herstellung oder der Distribution sowie das Tracking diskreter Gegenstände wie Mobiltelefone, Batterien für Elektrofahrzeuge und Pakete für den elektronischen Handel eingesetzt, indem sie lokalisiert, identifiziert, inspiziert und gemessen werden. Maschinelles Sehen ist wichtig für Anwendungen, bei denen das menschliche Sehen nicht ausreicht, um die Anforderungen an Größe, Genauigkeit oder Geschwindigkeit zu erfüllen, oder in Fällen, in denen erhebliche Kosteneinsparungen oder Qualitätsverbesserungen erzielt werden sollen.

Cognex ist weltweit führend in der Bildverarbeitungsindustrie und hat seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1981 mehr als 4 Millionen bildbasierte Produkte ausgeliefert, die einen kumulierten Umsatz von über 10 Mrd. US-Dollar darstellen. Cognex hat seinen Hauptsitz in Natick, Massachusetts, USA, und verfügt über Niederlassungen und Vertriebspartner in ganz Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter cognex.com.

