Cognizant a été choisi comme nouveau partenaire mondial de services technologiques de Freshfields Bruckhaus Deringer

LONDRES, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Cognizant a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par le cabinet d'avocats international Freshfields Bruckhaus Deringer pour gérer les opérations informatiques mondiales et accompagner ses ambitieux projets d'expansion internationale.

Dans le cadre de ce nouvel accord pluriannuel, Cognizant fournira un service géré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'infrastructure et des applications informatiques de Freshfields, ainsi que la gestion de son service d'assistance. Cognizant contribuera également à définir la feuille de route de Freshfields en matière de transformation technologique. Cette collaboration avec Cognizant soutiendra les exigences élevées de Freshfields en matière de service à la clientèle, améliorera la flexibilité et stimulera l'investissement et l'innovation dans d'autres secteurs de ses activités.

« Cognizant est déjà le partenaire de transformation numérique privilégié de certaines des plus grandes entreprises du monde pour accompagner leurs projets de croissance ambitieux, permettre l'innovation et contribuer à améliorer l'expérience client, a déclaré Manju Kygonahally, responsable des communications, des médias et de la technologie, et des marchés de croissance mondiaux chez Cognizant. De nombreux cabinets de services juridiques sont à un tournant et commencent à accélérer la transformation numérique et à moderniser leurs activités. Nous sommes honorés d'accompagner Freshfields Bruckhaus Deringer dans son parcours et de contribuer à sa réussite. »

Les cabinets d'analystes mondiaux reconnaissent régulièrement Cognizant pour son leadership industriel dans tous les secteurs. Les analystes mettent en évidence les partenariats clients, l'adaptabilité, les compétences numériques et l'expertise comme principaux moteurs du leadership de Cognizant.

À propos de Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer est un cabinet d'avocats international qui conseille depuis longtemps les plus grandes sociétés nationales et multinationales et les institutions financières du monde entier sur des défis révolutionnaires et critiques pour leurs activités. Notre équipe, composée de plus de 2 800 avocats et autres professionnels du droit, fournit des résultats mondiaux à partir de nos 27 bureaux dans le monde. Grâce à notre engagement, notre expertise locale et multinationale et notre savoir-faire commercial, nos clients peuvent compter sur nous lorsqu'ils en ont le plus besoin.

À propos de Cognizant

Cognizant ( Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer leurs expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans notre monde en constante évolution. Ensemble, nous améliorons la vie quotidienne. Découvrez comment sur le site www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

