coherence annonce sa collaboration avec un développeur de jeux doté de plusieurs millions de dollars

MALMÖ, Suède, 27 juillet 2023 /PRNewswire/ -- coherence a le plaisir d'annoncer sa collaboration avec le développeur de jeux Gardens, qui a récemment révélé avoir reçu 31,3 millions de dollars de financement grâce à une impressionnante démo jouable présentée à huis clos lors de la GDC. La technologie multijoueurs est un élément fondamental de l'ARPG en cours de développement de Gardens et l'équipe a utilisé le moteur réseau révolutionnaire de coherence dès le début, de sorte que ce qui était à l'origine une petite équipe a pu créer une expérience RPG multijoueurs qui a séduit des investisseurs tels que Lightspeed Venture Partners et Krafton.

Game developer Gardens announced funding for their new fantasy action RPG game coherence can enable big Open Worlds with hundreds of entities, with seamless load balancing

Gardens se compose d'une équipe de développeurs talentueux qui ont travaillé sur des titres tels que Journey, What Remains of Edith Finch, Marvel's Spider-Man, Ultima Online, Outer Wilds et bien d'autres encore. Avec leur nouveau RPG d'action, ils s'appuient sur les idées multijoueurs et les leçons tirées de titres comme Journey pour proposer une aventure dans une magnifique région sauvage fantastique dotée d'éléments coopératifs multijoueurs qui mettent l'accent sur les interactions tactiles entre les joueurs dans leur collaboration pour parcourir le monde, résoudre des énigmes et réveiller des mages endormis.

Le nouveau titre de Garden incarne parfaitement la mission de coherence, qui consiste à redéfinir la création des jeux multijoueurs. coherence a permis à l'équipe talentueuse de combiner l'innovation, la créativité et l'esprit ludique propres aux jeux indépendants avec une ambition globale et un objectif commercial. coherence est également le premier moteur réseau qu'un concepteur peut utiliser sans besoin de codage, et qui offre un ensemble d'outils puissants permettant aux développeurs de réaliser des prototypes multijoueurs fonctionnels en quelques minutes seulement. Ce moteur de réseau est ouvert, facile à utiliser et hautement évolutif. Il est accessible à tous, des grands studios aux petites équipes indépendantes, et reste un moyen très intuitif et rationalisé de créer, tester et déployer des jeux en réseau.

Fondée par Dino Patti, cofondateur de Playdead, et Tadej Gregoric, coherence a récemment lancé sa version 1.0, introduisant une multitude de fonctionnalités et d'innovations dans l'espace multijoueurs. Pour plus d'informations sur coherence, ses fonctionnalités et son modèle de tarification, consultez le site web de coherence .

« Donner aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour innover sur le plan de la conception de jeux multijoueurs était l'objectif principal de coherence depuis le tout début. Il est donc absolument incroyable de voir ce que Gardens réalise avec notre technologie », a déclaré Dino Patti, cofondateur et PDG de coherence. « Ils créent quelque chose de vraiment original et leur travail me rend extrêmement enthousiaste quant à l'avenir des jeux multijoueurs ».

« coherence permet aux petites équipes de créer des mondes ambitieux en ligne comme celui que nous développons ici chez Gardens », a déclaré Chris Bell, PDG et directeur de création de Gardens. « Et ils sont des partenaires incroyables, prompts à répondre aux questions et à donner la priorité à toutes les fonctionnalités que nous demandons. Nous sommes plus avancés dans le développement de notre jeu grâce à la technologie multijoueurs et à l'assistance de coherence. »

À propos de coherence

Débloquez vos possibilités multijoueurs grâce coherence. Nous fournissons la boîte à outils ultime qui changera votre façon de voir les fonctionnalités multijoueurs. Faciles à configurer, mais très complets, notre SDK et notre netcode mettent les fonctionnalités multijoueurs à la portée de tous les développeurs, quelle que soit la taille de leur équipe ou leur expérience technique. Nous démocratisons les expériences connectées. Amusez-vous avec la technologie multijoueurs !

À propos de Gardens

Gardens est un studio de jeux mondialement distribué fondé par les développeurs de Journey, What Remains of Edith Finch, Blaseball, Dustforce, Sky: Children of the Light, et bien d'autres encore. Gardens développe l'avenir des jeux sociaux - des espaces en ligne qui réunissent les joueurs pour qu'ils nouent des relations durables et transforment le monde aux côtés de leurs communautés, offrant de nouvelles aventures pour l'avenir.

