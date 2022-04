Coin Metrics haalt 35 miljoen dollar op in een serie C financieringsronde om het aanbod van cryptodata te verbeteren

Laatste financieringsronde onder leiding van Acrew Capital en BNY Mellon, met doorlopende investeringen van Goldman Sachs en Fidelity investments.

Nieuwe financiering zal de nieuwe productinnovatie van het bedrijf op het gebied van crypto-gerelateerde data-intelligentie versterken en de uitbreiding naar internationale markten stimuleren.

Coin Metrics is uitgegroeid tot de duidelijke marktleider op institutioneel gebied, omdat het een uitgebreide reeks crypto-gerelateerde intelligentieproducten van institutionele kwaliteit biedt met behoud van open waarden.

BOSTON, 6 april 2022 /PRNewswire/ -- Coin Metrics, de toonaangevende leverancier van financiële informatie over cryptovaluta's, heeft vandaag aangekondigd dat het onder leiding van Acrew Capital en BNY Mellon 35 miljoen dollar in een serie C financieringsronde heeft opgehaald. Goldman Sachs, Fidelity Investments, Highland Capital Partners, Avon Ventures en Morningside Technology Ventures zetten ook hun investeringen in het bedrijf voort na deel te hebben genomen aan eerdere fondsenwervingsrondes. Ze worden vergezeld door nieuwe investeerders Cboe Global Markets, JAM FINTOP Blockchain, Mubadala Investment Company en Brevan Howard Digital.

Coin Metrics biedt netwerkgegevens, marktgegevens, indexen en oplossingen voor netwerkrisico's aan de meest prestigieuze instellingen aangaande cryptoactiva. Deze financiering zal de nieuwe productinnovatie van het bedrijf versterken en het bedrijf helpen zich uit te breiden naar aangrenzende ruimtes, waardoor hun vermogen om 's werelds belangrijkste financiële instellingen te helpen cryptomarkten te betreden, toeneemt.

"Coin Metrics dient als een cruciaal knooppunt voor instellingen op het gebied van digitale activa en heeft het potentieel om verder op te schalen", aldus Tim Rice, medeoprichter en CEO van Coin Metrics. "Deze financiering stelt ons in staat om zowel ons bedrijf als ons productstappenplan te versnellen, onder meer door te blijven investeren in nieuwe risico's, DeFi- en andere Dapp-statistieken, en in onze eersteklas infrastructuur. De kwaliteit van onze cryptodata en -intelligentie heeft enorm veel belangstelling gewekt bij het groeiend aantal vooraanstaande financiële instellingen dat zich bezighoudt met crypto-activa, waardoor we onze klantensucces en onze wereldwijde inspanningen op het gebied van groei hebben kunnen uitbreiden. We hebben een ervaren team samengesteld van top-experts op het gebied van crypto's, data en financiële diensten, en ik ben trots op het toonaangevende werk dat ze blijven leveren."

Na de voltooiing van de Serie B van het bedrijf van $15 miljoen, kreeg Coin Metrics een SOC 2 Type 1-accreditatie van Deloitte. Naast andere cryptodataleveranciers is Coin Metrics uitgegroeid tot de duidelijke marktleider op institutioneel gebied, omdat het een uitgebreide reeks diensten aanbiedt, waaronder on-chain-data, een universele block explorer, marktgegevens en -statistieken, indexen en netwerkrisicobeheer, met behoud van onze kernwaarden van openheid, baanbrekende en informatieve aanpak en neutraliteit.

"Het ontwikkelen van een robuust kader voor risicobeheer is van cruciaal belang voor ons stappenplan als we werken aan de lancering van digitale activadiensten", aldus Katey Neate, Chief Risk Officer van BNY Mellon Asset Servicing & Digital. "Onze verbeterde afstemming op muntstatistieken is een ander voorbeeld van hoe we toonaangevende technologische oplossingen inzetten om dit cruciale vermogen te ontwikkelen. Met Coin Metrics hebben we de mogelijkheid om de capaciteiten en het gesprek te bevorderen en uiteindelijk als sector de lat hoger te leggen op het gebied van risicobeheer voor digitale activa."

"Gezien de complexe, gefragmenteerde en gedecentraliseerde aard van de cryptodataruimte van vandaag, zijn gegevensproviders die deze informatie op een transparante en toegankelijke manier kunnen organiseren van onschatbare waarde", aldus Mark Kraynak, de oprichtende Partner van Acrew Capital. "Coin Metrics biedt kritische informatie en superieure cryptodata-inzichten om het pad te vergemakkelijken naar een gewone inzet van cryptoactiva naarmate meer financiële dienstverleners en traditionele beleggers deze ruimte betreden. We zijn verheugd om de serie C van het bedrijf te leiden, die hen zal helpen om hun institutionele infrastructuur op te bouwen."

Meer investeerders in eerdere fondsenwervingsrondes zijn onder meer Castle Island Ventures, Coinbase, Digital Currency Group, Communitas Capital, Dragonfly Capital, The Raptor Group, BlockFi, Animal Ventures en Collab+Currency.

Met meer kapitaal zal het bedrijf in staat zijn om verdere verbeteringen aan te brengen op het gebied van infrastructuur en betrouwbaarheid, en daarnaast het bedrijf op te schalen voor meer internationale adoptie. Het eliteteam van Coin Metrics, bestaande uit cryptonatieve experts en veteranen uit de financiële sector, zal het bedrijf in een positie brengen om zijn reputatie als de meest vertrouwde wereldwijde leverancier van end-to-end crypto-intelligentie voor instellingen te versterken.

OVER COIN METRICS

Coin Metrics is de toonaangevende leverancier van financiële informatie over crypto's en biedt netwerkgegevens, marktgegevens, indexen en netwerkrisico-oplossingen aan de meest prestigieuze instellingen aangaande cryptoactiva. Het bedrijf werd in 2017 opgericht als een open-source-project om de economische betekenis van openbare blockchains te bepalen. We zetten ons op dit oorspronkelijke doel uit om mensen en instellingen op de hoogte te houden van de financiële beslissingen van crypto's. We willen 's werelds belangrijkste financiële instellingen bekend maken met crypto met de meest betrouwbare data en inzichten. Kijk voor meer informatie op www.coinmetrics.io.

Mediacontactpersoon: Jamie Lovegrove

[email protected]

(301) 529-5085

SOURCE Coin Metrics