C'est la première fois que la Coupe du monde est en mesure de faire comme d'autres sports et d'avoir pour partenaire une société de cryptomonnaies, et Coinex est honorée d'avoir la possibilité d'établir un partenariat avec la RLWC2021.

Haipo Yang, PDG de CoinEx, a déclaré : « Nous sommes très admiratifs de ce que représente la RLWC2021. Cette compétition va permettre de toucher un nouveau public pour ce sport, et nous sommes ravis de contribuer à ce projet grâce à notre partenariat.

Il s'agit de notre première activité de parrainage significative, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour en faire un succès mutuel. »

Jon Dutton, directeur général de la RLWC2021, a ajouté : « Les sociétés de cryptomonnaies se sont récemment établies sur le marché du parrainage sportif et je suis heureux que nous ayons pu intégrer ce secteur innovant à la Coupe du monde de rugby.

CoinEx est une société internationale, et sa plateforme d'échange se veut sûre, stable, professionnelle et conforme, ce qui correspond à la valeur d'authenticité de la RLWC2021. Nous sommes ravis d'ajouter CoinEx à notre liste de partenaires et nous sommes impatients de travailler ensemble sur cette collaboration. »

La Coupe du monde de rugby 2021 se déroulera du 15 octobre au 19 novembre 2022. Ce sera la première fois que seront réunies les compétitions masculine, féminine et en fauteuil roulant en une seule édition.

Pour en savoir plus sur la Coupe du monde de rugby 2021 parrainée par CoinEx, rendez-vous sur :

https://www.rlwc2021.com/

À propos de Coin E x

Fondée en décembre 2017, CoinEx est une bourse internationale professionnelle de cryptomonnaies. Destinée à « faciliter le trading de cryptomonnaies », CoinEx est au service de plus de trois millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions.

Depuis sa création, CoinEx, dont la mission est de « rendre le monde meilleur grâce au bitcoin », a toujours maintenu un « taux d'accident nul » et proposé des services stables et sûrs. CoinEx est actuellement disponible en 16 langues et propose plus de 500 services de premier ordre pour les jetons. Il répond aux besoins des utilisateurs relatifs au spot, au trading sur marge, aux contrats à terme, à l'AMM, aux services financiers et à la gestion d'actifs. L'écosystème blockchain de CoinEx se développe également, avec ViaWallet, CoinEx Smart Chain, OneSwap et CoinEx Charity.

Site Internet officiel : https://www.coinex.com

À propos de la Coupe du monde de rugby 2021

La Coupe du monde de rugby est l'événement majeur de la ligue de rugby, disputé tous les quatre ans. La RLWC2021 sera un moment décisif dans l'histoire du tournoi, puisque les compétitions masculine, féminine et en fauteuil roulant seront organisées en même temps pour la première fois.

Les trois compétitions se dérouleront sur 21 sites à travers l'Angleterre. Les compétitions féminine et en fauteuil roulant seront disputées par deux groupes de quatre équipes, tandis que la compétition masculine verra 16 équipes s'affronter dans quatre groupes.

La RLWC2021 sera l'événement le plus important de l'histoire de la ligue de rugby. Les 61 matchs des compétitions masculine, féminine et en fauteuil roulant seront diffusés en direct sur la BBC.

Pour plus de renseignements sur la billetterie, rendez-vous sur rlwc2021.com/tickets

