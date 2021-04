CoinPayments expande a liderança no Brasil e na América Latina, nomeando o especialista em blockchain Rubens Neistein como gerente nacional

"Acredito que o Rubens é a pessoa ideal para liderar nosso crescimento comercial na região", disse Jason Butcher, CEO da CoinPayments. "Seu envolvimento de mais de uma década em blockchain e ativos digitais, pioneiro no primeiro cartão de Bitcoin no Brasil, está alinhado com a visão da CoinPayments de alcançar a adoção em massa, permitindo pagamentos em criptomoedas para todos."

Com base no extenso banco de dados interno da CoinPayments, a adoção de criptomoedas está aumentando na América Latina, crescendo drasticamente no primeiro trimestre de 2021. Apenas no Brasil, o volume total de processamento de pagamentos em criptomoedas atingiu mais de 40 milhões de dólares nos primeiros três meses deste ano, um aumento superior a 405% em relação ao mesmo trimestre em 2020. Enquanto isso, em toda a região da América Latina, esse número cresceu de 14 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020 para mais de 340 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, o que representa um aumento de mais de 2.300% em relação ao ano anterior.

Antes de ingressar na CoinPayments, o Sr. Neistein trabalhou com a Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise (FIBREE), uma organização sediada em Amsterdã que visa conectar o setor imobiliário com o setor de TI e a tecnologia de blockchain. Rubens também foi CEO e membro fundador de um importante organizador de eventos relacionados a criptomoedas e blockchain. Em 2017, também lançou e foi o rosto da Braziliex, uma empresa líder brasileira em intercâmbio de criptomoedas.

"Meu objetivo é instruir continuamente as massas sobre os inúmeros benefícios que vêm com blockchain e ativos digitais em todos os setores e em toda a América Latina", disse o Sr. Neistein. "Estou entusiasmado em me unir à CoinPayments para ajudar a expandir seus serviços para mais comerciantes e usuários que desejem realizar pagamentos usando criptomoedas. Este é apenas o começo e estou animado por estar a bordo."

A nomeação do Sr. Neistein entra em vigor imediatamente.

Sobre a CoinPayments

A CoinPayments é a forma mais fácil, rápida e segura para os comerciantes em todo o mundo transacionarem em criptomoedas. Ela é a primeira e maior processadora de pagamentos em criptomoedas com mais de dez bilhões de dólares em transações totais até hoje, ao mesmo tempo que oferece suporte a mais de duas mil moedas, e é a solução de pagamento em criptomoedas preferida de comerciantes e provedores de plataformas de comércio eletrônico no mundo todo. Fundada em 2013, a CoinPayments se dedica a oferecer aos clientes APIs de pagamento em criptomoedas rápidos, seguros e fáceis de usar, plugins de carrinho de compras, carteiras digitais e uma série de outras soluções que suportam aplicações de pagamento em criptomoedas. Saiba mais em: https://www.coinpayments.net/

