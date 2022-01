CoinsPaid celebra o ano de maior sucesso já registrado

TALLINN, Estônia, 21 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O volume de pagamentos aumentou 340%

A CoinsPaid é um dos maiores ecossistemas de pagamento de criptomoedas, com um gateway, carteiras de criptomoedas comerciais e pessoais, uma mesa OTC, uma solução SaaS, etc. A empresa é regulamentada na UE e ajuda mais de 800 empresas que aceitam criptomoedas.

Em 2021, a CoinsPaid processou 5,5 bilhões de euros em pagamentos em criptomoedas, um aumento de 340% em relação a 2020. O número de transações realizadas pela empresa aumentou 170%, e ultrapassou, pela primeira vez, a marca de um milhão em um mês. Uma nova carteira B2C foi lançada para iOS e Android, bem como uma ferramenta de pagamento de criptomoedas recorrente exclusiva chamada Plug and Pay.

Em 2022, a CoinsPaid iniciará sua expansão para a América Latina. O provedor já registrou uma entidade comercial em El Salvador, uma das jurisdições mais favoráveis a criptomoedas do mundo.

Token CPD: finalmente conectando empresas tradicionais e DeFi

Em 2021, o valor total bloqueado (TVL) do setor de DeFi aumentou de 25 bilhões de dólares para mais de 100 bilhões de dólares. No entanto, as empresas permanecem em sua maioria excluídas do mundo do DeFi: algumas estão preocupadas com a legalidade, enquanto outras simplesmente não sabem por onde começar.

A CoinsPaid está posicionada de forma única para preencher a lacuna entre os negócios tradicionais e o DeFi. Seu ecossistema de pagamento crescente inclui uma variedade de instrumentos DeFi voltados para empresas e se concentra em um token de serviços públicos nativo, o CPD.

Os comerciantes que participam do CPD em seu painel da CoinsPaid recebem descontos de até 50% nas taxas de processamento e moeda. O desconto é maximizado quando um comerciante também utiliza tokens CPD para pagar as taxas. O Staking é uma ferramenta simples que é ideal para a introdução de negócios ao DeFi.

A CoinsPaid agora está trabalhando em um painel DeFi e em um protocolo de gerenciamento de cadeia cruzada. Os clientes da CoinsPaid também poderão apresentar a CPD como uma opção de pagamento em seu site, juntamente com as demais 30 criptomoedas suportadas pelo gateway.

A CPD foi lançada em setembro de 2021 com uma IDO que funcionava em três blockchains ao mesmo tempo. A venda inicial no DAO Pad foi de 25x com excesso de subscrição, e a liquidez DEX sobre o TGE foi a maior de qualquer projeto IDO (1,6 milhão de dólares).

Além do staking para comerciantes, a CoinsPaid também lançou dois programas de farming de rendimento em Ethereum para provedores de liquidez que suportam o CPD. Uma nova campanha de farming na BSC está planejada para o primeiro trimestre de 2022.

2022: o ano da adoção de tokens CPD

Após o lançamento bem-sucedido do CPD, a CoinsPaid obteve dois pareceres jurídicos sobre o token (na Alemanha e no Liechtenstein) e agora está pronta para mudar para o estágio de marketing.

A campanha apresentará colocações na mídia líder de criptomoedas; publicidade por meio de plataformas como Dextool, BSCscan e Coinmarketcap; airdrops e concursos; campanhas de recompensa e muito mais. A CoinsPaid também lançará novos programas de parceiros e embaixadores e até mesmo uma academia de criptomoedas.

A campanha abrangerá regiões diversificadas como América Latina, Turquia, Vietnã, CIS, Espanha, etc. O objetivo é aumentar o público de CPD para aproximadamente 150 a 200 mil assinantes até o final do ano.

O token CPD também será listado em uma série de exchanges de criptomoedas conhecidas. As negociações estão em andamento com plataformas como ByBit, Gate.io, Bittrex e muitas outras.

Para mais informações sobre a CoinsPaid, suas ferramentas de processamento e o token CPD, acesse o site oficial.

FONTE CoinsPaid

SOURCE CoinsPaid