CoinsPaid se torna líder de mercado de pagamento em criptomoedas com EUR 12 bilhões processados desde o lançamento

TALLINN, Estônia, 9 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O gateway líder de pagamento em criptomoedas CoinsPaid demonstrou crescimento recorde em 2022. O volume geral processado da empresa atingiu EUR 12 bilhões e continua crescendo quase EUR 1 bilhão por mês, fazendo da CoinsPaid o maior processador de criptomoedas por volume mensal.

Em 2022, o número de transações processadas atingiu EUR 6,5 milhões, e o volume de operações se aproximou da marca de EUR 4,5 bilhões. Esses números são muitas vezes maiores do que os do mesmo período de 2021.

Resultados excepcionais há quatro anos consecutivos

Desde 2018, as métricas da CoinsPaid vêm dobrando a cada ano. Em 2018, a empresa processou 561 mil transações no valor de EUR 210 milhões. No final de 2021, ela concluiu 9,2 milhões de transações no valor de EUR 5,65 bilhões. No geral, entre 2018 e 2021, o volume equivalente em euros aumentou 27 vezes, enquanto o número de transações aumentou 16 vezes.

O número total de transações processadas pela CoinsPaid atingiu 21 milhões, e o volume atingiu a marca de EUR 12 bilhões. O gateway agora processa cerca de 8% de todas as transações on-chain de Bitcoins. Considerando os números de 2022, é muito provável que a empresa estabeleça um novo recorde até o final do ano.

$CPD, o utility token próprio da CoinsPaid

A CoinsPaid também apresentou seu próprio utility token. Possuir $CPD e pagar as taxas de processamento com ele permitem que os clientes da empresa recebam descontos de até 50% nas comissões cobradas pela CoinsPaid.

Para obter o desconto máximo, os comerciantes precisam manter uma grande quantidade de tokens em seu saldo. A CoinsPaid já atende mais de 800 comerciantes, e esse número continua aumentando; à medida que o volume crescer, haverá uma demanda cada vez maior por $CPD.

O que vem a seguir?

No primeiro trimestre de 2022, a empresa obteve duas opiniões jurídicas positivas sobre $CPD de empresas de advocacia confiáveis e integrou o token de forma bem sucedida a sua principal solução de processamento. A partir do segundo trimestre, os clientes da empresa poderão aproveitar o programa de fidelidade e pagar suas comissões em $CPD.

No terceiro trimestre, a funcionalidade do token será integrada à carteira de criptomoedas pessoal da CoinsPaid, e os comerciantes poderão aceitar $CPD como pagamento de compras. Mais informações sobre o token estão disponíveis no site oficial da CoinsPaid.

Outro passo importante planejado para 2022 é o lançamento da CoinsPaid Foundation, uma organização com sede em Zug, na Suíça, que promoverá a adoção de $CPD e os interesses de seus titulares. A fundação firmará parcerias com outras empresas de blockchain, facilitará as listagens em exchanges, entre outros.

O roteiro da CoinsPaid para 2022 e 2023 também inclui um agregador de liquidez para conversões de moedas a taxas mínimas e até mesmo cartões de débito em criptomoedas com a marca da empresa.

Sobre a CoinsPaid

A CoinsPaid é um ecossistema de pagamento em criptomoedas que presta serviços tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Lançada em 2014, a empresa está registrada e licenciada na União Europeia. O número atual de clientes B2B da CoinsPaid ultrapassa 800, e juntos eles atendem a mais de sete milhões de usuários finais. A CoinsPaid suporta mais de 30 ativos de criptomoedas e mais de 20 moedas fiduciárias. Os produtos da CoinsPaid foram aprovados em auditorias de segurança cibernética da Kaspersky Labs, Hacken e 10Guards.

