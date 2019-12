Colaboração CSS e aosphere leva o gerenciamento de limites globais a um novo nível

Manter-se informado e responder às mudanças nas obrigações de divulgação acionária em várias jurisdições é um desafio formidável para as instituições de investimento global. Desde o seu lançamento em 2015 e utilizando uma equipe própria de especialistas jurídicos da CSS, a Signal aumentou sua lista de clientes incluindo os principais fundos de hedge e gestores globais de ativos na Europa e América do Norte.

Hoje, a solução atende a uma ampla variedade de requisitos, incluindo divulgação substancial de ações e monitoramento de limite de posição, além da conformidade com as restrições associadas aos limites específicos do emissor, setores sensíveis e painéis de aquisição.

Por meio da colaboração da CSS com a aosphere, os usuários da Signal têm a garantia de conformidade e transparência de divulgação precisa, incorporando o conjunto mais abrangente de dados legais sobre obrigações de divulgação acionária no mercado e complementados pela experiência da equipe interna da CSS.

"Temos o prazer de complementar a oferta de conformidade da Signal da CSS com nosso serviço Rulefinder de primeira linha, que fornece uma análise detalhada das obrigações de relatórios globais", disse Marc-Henri Chamay, diretor executivo da aosphere LLP.

A Signal agiliza o processo de gerenciamento de investimentos, proporcionando ganhos imediatos em escala e eficiência através da automação do monitoramento e geração de relatórios do portfólio.

Por ser implementado na nuvem por meio de um modelo hospedado ou na infraestrutura de conformidade interna de um cliente, os usuários têm acesso a uma única plataforma para rastrear todos os requisitos de divulgação de limites globais e de posição.

A Signal compara as participações com os limites regulatórios e de câmbio relevantes em mais de 90 jurisdições, emite alertas imediatos quando uma ação é necessária e gera notificações de divulgação pré-preenchidas para obrigações de registro regulatório.

"Nossa colaboração estratégica com a aosphere se baseia no capital intelectual de nossa equipe de especialistas jurídicos e aprimora significativamente a Signal, que é um produto âncora no conjunto de soluções regulatórias globais da CSS", disse John Lee, Presidente da CSS. "À medida que fazemos investimentos contínuos na plataforma Signal, alavancar a cobertura regulatória e a experiência da aosphere ajudará a acelerar a entrega de módulos adicionais de produtos 'inéditos no mercado' no próximo ano e além".

A CSS é uma plataforma RegTech global - orientada por dados e apoiada por serviço - que fornece um conjunto abrangente de soluções de software com suporte de um recurso de serviço gerenciado altamente direcionado. As soluções e serviços da CSS estão alinhados aos vários requisitos de conformidade regulatória de relatórios de fundos globais, relatórios de transações globais e gerenciamento de limites globais. Atualmente, a empresa atende a mais de 600 clientes de software de serviços financeiros verticais, incluindo fundos de hedge, gestores tradicionais de ativos e administradores de fundos, incluindo instituições de compra e venda de Tier-1. A CSS está posicionada de forma única no mercado em termos de tamanho e amplitude de suas ofertas de conformidade regulatórias. Esses fatores conferem à empresa o capital e a gama de produtos para dar suporte ao espectro mais amplo possível de requisitos regulatórios, mantendo a agilidade de trabalhar em parceria com clientes individuais para desenvolver e apoiar um programa abrangente e duradouro de conformidade regulatória em escala global. A Companhia mantém uma presença global na América do Norte e na Europa, com escritórios voltados para o cliente em Nova York, Londres, Dublin, Amsterdã e Estocolmo. Para mais informações, visite www.compliancesolutionsstrategies.com ou siga a CSS no Twitter: @CSSregtech.

A aosphere, afiliada do escritório de advocacia internacional Allen & Overy LLP, possui uma base de clientes que inclui uma lista impressionante de mais de 500 dos principais bancos de investimento, gestores de ativos e fundos do mundo. A aosphere possui experiência em áreas centrais como divulgação acionária (incluindo vendas a descoberto), restrições de marketing internacionais, privacidade de dados e derivativos para fornecer produtos de assinatura que ajudam seus clientes a reduzir o risco legal, regulatório e operacional. www.aosphere.com

