COLABORAÇÃO ENTRE A GONETZEROTM E O INSTITUTO TOTUM PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE CERTIFICADOS DE ENERGIA RENOVÁVEL NO BRASIL

SÃO PAULO, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A GoNetZeroTM, novo empreendimento da Sembcorp Industries para gerenciamento de carbono, lançou hoje sua plataforma digital baseada em blockchain para negociação de Certificados Internacionais de Energia Renovável (I-REC) no Brasil, durante o primeiro I-REC Day Brazil realizado em São Paulo. O lançamento é fruto da colaboração com o Instituto Totum, emissor autorizado de I-RECs no país, para integração das respectivas plataformas digitais.

A colaboração coloca a GoNetZeroTM em uma posição estratégica para apoiar o crescente mercado de certificados de energia renovável no Brasil. O país é o segundo maior mercado de I-REC do mundo: o volume de I-REC emitido em 2022 dobrou em relação ao ano anterior, para 22 milhões, o que representa energia renovável suficiente para abastecer 4 milhões de famílias em Singapura durante um ano.

Os geradores de energia renovável no Brasil agora podem listar seus I-RECs para venda diretamente na plataforma GoNetZeroTM, mediante a emissão do I-REC pelo Instituto Totum. Esse processo simplificado oferece aos geradores agilidade e acesso conveniente à rede global de compradores da GoNetZeroTM. Para empresas, a GoNetZeroTM proporciona uma jornada exclusiva para gerenciamento on-line do ciclo de vida dos certificados de energia renovável - desde a emissão, negociação e gerenciamento, até a aposentadoria.

A CGN Brasil Energia, uma subsidiária da China General Nuclear Power Corporation, com 1,3 GW de capacidade de energia eólica no Brasil, listou, com sucesso, seus ativos na plataforma da GoNetZero™.

Ng Lay San, co-fundadora e Head da GoNetZero™, disse: "A GoNetZero™ tem como missão auxiliar as empresas a atingirem suas metas de descarbonização. Estamos felizes com a oportunidade de expandir a nossa atuação para o mercado Brasileiro, e gratos pela chance de trabalhar com o Instituto Totum, um parceiro inovador e comprometido com o desenvolvimento do mercado de energia renovável no Brasil."

Fernando Giachini Lopes, Fundador e CEO do Instituto Totum, disse: "O papel do Instituto Totum é facilitar o acesso ao mercado I-REC no Brasil e a colaboração com a GoNetZero™ alcança esse objetivo ao proporcionar maior liquidez para registrantes e participantes do I-REC, e acesso mais amplo para compradores."

SOBRE A GONETZEROTM

A GoNetZeroTM é um parceiro confiável de soluções net zero para empresas. Ao fornecer, em um único acesso, soluções de gerenciamento de carbono e energia renovável, incluindo certificados de energia renovável e créditos de carbono, a GoNetZero™ auxilia empresas na Ásia e no mundo em sua jornada net zero.

Sustentado por uma plataforma digital colaborativa usando tecnologia blockchain, a GoNetZeroTM oferece gerenciamento de portfólio de atributos ambientais e de energia renovável, um mercado para certificados de energia renovável e créditos de carbono e tem a capacidade de verificar a energia renovável da fonte em tempo real.

GoNetZeroTM é um empreendimento corporativo da Sembcorp Industries, uma empresa líder em energia renovável pan-asiática. Para mais informações, visite www.gonetzero.ai/.

