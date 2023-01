Colaboração multilateral é essencial para preencher o abismo econômico digital, segundo relatório da DCO

A Organização de Cooperação Digital (DCO) lança o relatório Bridging the Gap para destacar a importância da cooperação internacional para garantir a prosperidade digital para todos

DAVOS, Suíça, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Organização de Cooperação Digital (DCO) lançou hoje o relatório Bridging The Gap no Fórum Econômico Mundial em Davos, no qual destacou a necessidade crítica de maior cooperação internacional e multilateral para eliminar o abismo digital e garantir que todas as nações possam se beneficiar das economias digitais.

DCO Bridging the Gap Report

O relatório baseia-se em uma extensa consulta global com especialistas de vários setores e regiões, que foi realizada pela DCO como parte de sua missão de capacitar os estados-membros a desenvolver suas economias digitais e criar prosperidade e crescimento. Incluída no relatório está uma análise aprofundada dos desafios enfrentados pelas nações, especialmente as nações menores e em desenvolvimento, para obter acesso igualitário às economias digitais.

Sua Excelência Deemah AlYahya, secretária-geral da DCO, disse: "Nas últimas duas décadas, a economia digital cresceu a uma taxa sem precedentes e se tornou a espinha dorsal de nossas sociedades e uma parte essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável. Apesar de tantas oportunidades, a economia digital também traz desafios extraordinários, e é fundamental perceber que esses desafios não podem ser enfrentados por apenas uma única nação ou entidade privada. Somente por meio da cooperação multilateral e de várias partes interessadas poderemos enfrentar os desafios, aproveitar ao máximo as oportunidades e criar uma economia digital mais inclusiva e eficaz.

O relatório foi compilado a partir de pesquisas e eventos originais, incluindo uma série de cinco mesas redondas em cinco cidades em cinco continentes; uma pesquisa com empresas e consumidores de 12 países; e entrevistas com 37 especialistas em economia digital.

"O relatório Bridging the Digital Gap tem como objetivo ser um valioso recurso de informação sobre a economia digital, a fim de orientar nossas nações membros à medida que elas desenvolvem suas próprias economias digitais. Além dos serviços de informação, defesa e consultoria para os estados-membros, a DCO está comprometida na construção de uma economia digital mais inclusiva por meio da cooperação multilateral eficaz para cocriar e coprojetar iniciativas focadas no impacto. Estamos convocando todas as partes interessadas a se unirem e colaborarem para criar uma economia digital que funcione para todos, em todos os lugares", disse Sua Excelência Deemah AlYahya.

O relatório Bridging the Gap da DCO já está disponível em www.dcoinsights.com/btg

