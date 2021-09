Colaboración Swatch X Supriya Lele - Tener estilo consiste en sentirte cómodo en tu propia piel

"Me inspiré en mis siluetas minimalistas características, en los saris tradicionales con superposiciones transparentes, en el negro profundo de la tinta del calamar, en el azul intenso de las plumas del pavo real, en el amarillo mate de los medallones y en los cuadros Madrás. El Swatch SKIN CLASSIC es el lienzo perfecto y es increíble lucirlo como una segunda piel. Su estilo ligero y minimalista combina muchas sinergias con mi visión creativa", afirma Supriya Lele.

Los relojes Swatch X Supriya Lele SKIN CLASSIC son la continuación de las acciones más responsables de la marca, y el estuche está hecho con plástico de origen biológico. Los ingeniosos diseños en capas que nos muestra Lele en la pasarela son tan ligeros que se convierten casi en una segunda piel para las mujeres que los lucen, al igual que el reloj Swatch SKIN CLASSIC. La colaboración capta la esencia emblemática del estilo de Lele gracias a los diferentes métodos de impresión en las correas y, por primera vez en los modelos SKIN, también en el cristal, lo que le proporciona el efecto de profundidad y transparencia que la diseñadora buscaba. Tres relojes de la colección están diseñados con el característico estampado de cuadros Madrás, mientras que otros dos tienen los números de la esfera escritos en hindi para rendir homenaje a la herencia de la diseñadora.

La colaboración entre Swatch y Supriya Lele estará disponible en las tiendas el 2 de septiembre, y en línea a partir del 7 de septiembre.

SOBRE SUPRIYA LELE

Con sede en Londres, el trabajo de Supriya Lele está profundamente arraigado desde un punto de vista intercultural, y expresa tanto su herencia india como su identidad cultural británica. Lele completó su Maestría en Diseño de Moda (en ropa para mujer) en el Royal College of Art, en el 2016, y recibió el patrocinio completo de NEWGEN por parte del British Fashion Council. En 2020, Lele recibió una parte del fondo del LVMH Prize que se dividió entre todos los finalistas. Llevó a cabo su primer desfile independiente en septiembre del 2019 y fue uno de los más renombrados del calendario durante la temporada SS20 de Londres. Los diseños de Lele han aparecido en British Vogue, The New York Times, iD y Vogue India. Sus colecciones prêt-à-porter están disponibles en tiendas como Dover Street Market, Browns y SSENSE.

