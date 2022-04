Colágeno: como aumentar a produção dessa proteína que é fundamental para manter a firmeza da pele?

Dentre as opções para ativar a produção de colágeno do corpo, estão as soluções injetáveis, como o bioestimulador de colágeno Sculptra®, e os suplementos orais, como o colágeno hidrolisado. Qual escolher?

SÃO PAULO, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo humano e uma de suas funções é manter a firmeza da pele. Essa substância é fundamental para manter o aspecto saudável do rosto e corpo, com menos flacidez, rugas e linhas finas.

Estudos apontam que, a partir dos 30 anos, o corpo humano perde cerca de 1% de colágeno ao ano¹. Para a dermatologista Dra. Ana Maria Pellegrini (CRM RJ-5253066-0), no caso das mulheres, essa perda de firmeza pode piorar com a chegada da menopausa. Segundo a médica, a suplementação oral de peptídeos de colágeno é um caminho, mas os bioestimuladores de colágeno injetáveis possuem uma eficiência muito superior quando o objetivo é aumentar a produção de colágeno do próprio corpo e, assim, amenizar as ações do tempo na pele.

Para auxiliar no combate à flacidez, Sculptra®, bioestimulador de colágeno com indicação de uso para face e diversas áreas do corpo, aumenta em até 66,5% a produção de colágeno do próprio corpo², com duração de até 25 meses³. Sculptra® é usado há 18 anos no Brasil, é considerado o bioestimulador de colágeno top of mind dos profissionais da saúde e é o único com indicação para face e corpo4.

"O bioestimulador de colágeno é um tratamento injetável e minimamente invasivo que não tem comparação com a suplementação oral de aminoácidos. Indicamos a suplementação oral quando a ingestão de proteínas for insuficiente", esclarece Dra. Ana Maria.

Além da face, Sculptra® pode ser aplicado no pescoço, braços, abdômen, coxas, joelhos e glúteos. Nesta última região, por exemplo, o bioestimulador de colágeno ajuda a amenizar celulites relacionadas à flacidez, melhorando a volumização, contorno e aspecto da pele com a técnica de aplicação Firm&Up.

"Após a primeira aplicação, o bioestimulador aumenta a produção de colágeno na região tratada de forma gradual, atingindo seu pico de ação por volta de três meses depois, mantendo a produção da proteína ativa por até dois anos. Seu efeito é tridimensional, ou seja, atua nas três camadas da pele melhorando sua qualidade e saúde como um todo", complementa a dermatologista.

Sculptra® é um procedimento estético pouco invasivo que só pode ser realizado por profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos injetáveis. Ficou interessado? Procure um profissional da sua confiança e faça uma avaliação!

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

FONTE Galderma

