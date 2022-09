Coleção de bolsas retornáveis mais vendida do país abre processo seletivo para coleção 2023

Artistas do Brasil selecionará dez profissionais para ilustrar coleção do próximo ano, processo seletivo será liderado por Cusco Rebel

SAO PAULO, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A CÁPRALÁ, empresa pioneira na distribuição de sacolas retornáveis e líder do segmento no país, realizará, pela primeira vez, processo seletivo para definir os 10 artistas que serão responsáveis pelas estampas da coleção Artistas do Brasil 2023. As inscrições gratuitas já estão abertas no site da empresa e vão até o dia 19 de setembro.

"Desde que criamos a coleção Artistas do Brasil, em 2016, tivemos 40 artistas estampando nossas ecobags. No entanto, crescemos muito nesses anos, vendemos aproximadamente 50 milhões de sacolas e nos tornamos a coleção mais vendida do Brasil, talvez do mundo. Claro que a quantidade de artistas que nos procuram, interessados em expor suas obras também cresceu. Para que todos tenham uma oportunidade justa decidimos abrir o processo seletivo", conta Carlos Nauff, proprietário da marca.

A seleção será dividida em quatro etapas. Na primeira, a equipe da CÁPRALÁ vai selecionar, de todos os inscritos, 180 artistas. Serão avaliados diversos fatores, como a técnica utilizada; a dificuldade; o conteúdo da obra e a mensagem a ser passada; além dos aspectos comerciais do produto, já que a sacola será vendida nos principais supermercados de todo o país.

Em seguida, as obras passarão pelo júri popular. Os 180 trabalhos previamente selecionados serão postados no Instagram para votação – cada story contará com quatro trabalhos e os mais votados vão para a fase final. Serão 5 semanas para selecionar 45 finalistas.

Os artistas responsáveis pelas 45 obras mais votadas na segunda etapa irão para a última fase: julgamento de uma curadoria externa, comandada por Cusco Rebel, que selecionará dos 10, nove vencedores.

Restando apenas uma vaga aberta, a CÁPRALÁ vai realizar um Live Painting, disputa ao vivo de pintura, com a participação de dez artistas convidados pela curadoria externa. O nome responsável pela obra mais votada neste evento ocupará a décima e última vaga na coleção deste ano.

O encerramento do processo seletivo está previsto para o dia 5 de novembro, com a execução do Live Painting em evento na cidade de São Paulo. Os 10 vencedores serão anunciados na sequência.

Remuneração

Os artistas que forem aprovados receberão uma remuneração de R$ 5 mil e terão suas obras estampadas em 500 mil ecobags, que devem chegar aos supermercados para venda no primeiro trimestre de 2023.

Sobre a coleção Artistas do Brasil

A união de missões sustentáveis e culturais foi o que inspirou, em 2016, a criação da coleção de bolsas retornáveis Artistas do Brasil. A marca pertence à empresa CAPRALÁ, que é pioneira na distribuição de ecobags em supermercados.

Até hoje a coleção já remunerou e cedeu espaço para a criatividade de mais de 40 artistas, além de contar a história deles na parte lateral das bolsas, gerando novas oportunidades e reconhecimento.

