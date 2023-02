Colégio Pentágono inicia ano letivo com semana de engajamento

Estudantes participaram de atividades que promoveram a integração das turmas e orientação sobre a escola

SÃO PAULO, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Para tornar a primeira semana de aula mais acolhedora, o Colégio Pentágono promoveu diversas atividades com o objetivo de integrar os alunos, em especial, os que ingressaram na instituição neste ano de 2023. Para além da sala de aula, os docentes de todos os anos tiveram o desafio de preparar uma programação diferenciada com as turmas. A iniciativa deu certo.

Com as crianças da Educação Infantil, a semana foi de adaptação aos espaços e colegas. Para os mais novos, com idades entre 2 e 4 anos, a escola também é o ambiente em que começam a criar os primeiros laços sociais fora do núcleo familiar. "Os primeiros dias são um grande desafio, principalmente para alunos do G2 e G3 que passam por período de integração. Com a experiência de acolhimento promovida no Pentágono, o que vimos foram crianças confortáveis, colocando toda sua curiosidade para explorar os espaços, materiais participar das brincadeiras e criar amizades que, com certeza, persistirão por muitos anos", diz Eloiza Centeno, Diretora da Educação Infantil da Unidade Bartira do Pentágono.

Já entrosados com o ambiente escolar, os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais tiveram um início de ano mais eufórico, com reencontro dos amigos e muitas histórias para contar sobre as férias. Nesse meio, brincadeiras, atividades esportivas e formação de grupos nas salas de aulas promoveram, também, a integração dos novos estudantes do Pentágono. Para fortalecer o convívio na escola, as professoras também repassaram as condutas de convivência da instituição, que envolvem lanches coletivos, dia do brinquedo, intervalos musicais, atividades investigativas, aniversários entre outras vivências.

No Ensino Fundamental Anos Finais, a semana de engajamento envolveu atividades esportivas e apresentação do currículo esperado para o ano. Com grandes transformações físicas e comportamentais ocorrendo com os estudantes do 6º ao 9º ano, a orientação educacional também reservou um espaço para se aproximar dos adolescentes e se colocar à disposição sempre que necessário.

Por fim, no Ensino Médio, as dinâmicas abordaram bastante o preparo para o futuro, como escolha de carreira, habilidades específicas e vestibulares. Em contato próximo com os coordenadores, os alunos também revisitaram o currículo proposto pelo Novo Ensino Médio. Nas próximas semanas, eles se aprofundarão nos itinerários formativos e disciplinas eletivas que poderão cursar no ano. Em um evento especial, dois estudantes do Pentágono, Lucas Faro e Pedro Lopes, relataram a experiência que viveram no exterior ao participarem do Harvard Model United Nations (HMUN), um dos maiores eventos de simulação da ONU do Mundo, como forma de inspirar os colegas.

A iniciativa da semana de engajamento é a forma que o Colégio Pentágono encontrou para começar o ano se aproximando dos alunos e permitindo que eles ocupem o espaço da escola. "Além do acolhimento, o momento é necessário para levarmos informações importantes aos estudantes, como convivência nos espaços e capacitações digitais do Google for Education e plataforma online para o Ensino Fundamental e Médio", diz Bruno Alvarez, Vice-Diretor de Inovações Pedagógicas.

