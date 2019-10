Coletivo Pink 2019: Festival de Arte e Cultura de São Paulo e exposição de fotos com de 30 pacientes de câncer de mama estão em cartaz na Casa das Rosas

As pacientes retratadas na exposição posaram para a lente do renomado fotógrafo Márcio Scavone. "O retrato começa na conversa, no olhar, no jeito, na observação, cabendo ao fotógrafo mostrar o que o retratado está tentando esconder. Porém, percebi que elas e ele, pois há um homem nesse grupo, não tinham nada para esconder. Fui banhado por vida, no seu mais alto grau", diz. Todas as fotos foram customizadas com elementos artísticos que remetem à temática, pelas mãos da artista Sandra Martinelli. "Tentei interagir com cada uma dessas mulheres fortes e lindas por meio da pintura, unindo aquilo que eu sabia sobre elas com uma flor da natureza, para que sua beleza, perfume e raridade tivessem uma relação com aquilo que elas viveram", completa.

No site do projeto (www.coletivopink.com.br) é possível saber mais sobre a história dos participantes da exposição, que conta também com painéis que trazem os depoimentos de cada paciente, além de dados epidemiológicos, esclarecimento de mitos e outras informações sobre o câncer de mama.

Música, teatro e cinema no jardim

Da música clássica ao forró, passando pela sofisticação da ópera e pela brasilidade do samba. A eclética programação do Coletivo Pink, sempre às sextas-feiras e domingos, reúne atrações como Jazzmim Combo (Jazz/MPB), As Choronas (Choro), Pé de Manacá (Forró), Priscila Amorim (MPB), Edna Oliveira (Clássica e Ópera) e Samba da Rainha (Samba).

Complementando a programação, que faz parte do Festival de Arte e Cultura de São Paulo, as artes cênicas estão sendo representadas pelo Choque Rosa, Kiara Terra, contadora de histórias que convida o público a partilhar as próprias experiências e por meio do projeto Domingueira de Histórias, do Instituto Viva & Deixe Viver, que que será apresentado no dia 20, trazendo histórias relacionadas a cuidado, carinho, saúde e prevenção. Haverá também o Cinema no Jardim, que exibirá filmes ligados ao universo feminino e às temáticas em discussão, como "Ma Ma", com Penelope Cruz (dia 10 de outubro) e "Já Estou com Saudades", estrelado por Drew Barrymore e Toni Collette (dia 17 de outubro).

Oficinas emprestam novas cores para a Casa das Rosas

Workshops gratuitos compõem uma programação inspiradora no Coletivo Pink 2019. Oficinas de Desenho, de Ervas, de Feltragem e de Flores, além de Trilha do Macramê, Escrita Criativa, Livros Criativos Bordados, Foto em Celular e Crochê Livre são algumas das opções abertas ao público. No site do Coletivo, é possível conhecer a programação completa e preencher os formulários de inscrição para as aulas que exigem reserva de horário ou dispõem de vagas limitadas.

As vozes do Coletivo Pink

Com a participação das principais associações de pacientes oncológicos do Brasil, a segunda edição do Coletivo Pink é resultado das vozes do Instituto Oncoguia, Instituto Vencer o Câncer (IVOC), Amor e União Contra o Câncer (AMUCC), Fundação Laço Rosa, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), Fundação Nossa Casa, Meninas de Peito, Todos Juntos contra o Câncer (TJCC) e Instituto Frida Galera, juntamente com a Pfizer. Todos unidos com o firme propósito de fazer a diferença neste Outubro Rosa.

SERVIÇO GERAL

Projeto: Coletivo Pink – Por um Outubro Além do Rosa

Duração: Até 20 de outubro de 2019

Horário: Terça-feira a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h

Endereço: Avenida Paulista, 37, Bela Vista, São Paulo (Metrô Brigadeiro)

Inscrições: www.coletivopink.com.br

