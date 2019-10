Colgate exhorta a la gente a "Imaginar un Día sin Agua"

NUEVA YORK, 23 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Colgate y Michael Phelps, embajador de su iniciativa Save Water, se unieron hoy a más de 1,100 organizaciones de todo Estados Unidos en la quinta edición anual de Imagine a Day Without Water (Imagine un día sin agua). Este día nacional de educación y sensibilización sobre el valor del agua fue creado por la U.S. Water Alliance y su campaña Value of Water (El valor del agua) para crear conciencia sobre la importancia de preservar el recurso más preciado del planeta y la infraestructura que proporciona agua de manera segura a las familias de todo el país.

Esta oportuna asociación es una continuación de la iniciativa Save Water de Colgate, que anima a las personas a cerrar el grifo al cepillarse los dientes, un cambio de comportamiento que puede ahorrar hasta el equivalente de 64 vasos de agua. Desde el lanzamiento de la campaña Save Water de Colgate en 2016, más de 300,000 personas se han comprometido en línea a cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes, lo que representa un ahorro potencial equivalente a más de dos millones de galones de agua al día.

En honor a Imagine a Day Without Water, Colgate está pidiendo a la gente que reflexione sobre su relación diaria con el agua y que, simplemente, imagine un día sin ella. El embajador global del programa, el campeón mundial de natación Michael Phelps, está animando a la gente a imaginar cómo sería un día sin agua para ellos, en un esfuerzo por seguir concientizando y promoviendo el cambio de comportamiento en torno a los hábitos de consumo del agua.

"Obviamente, me apasiona el agua y el año 2019 marca mi tercer año como embajador global de la campaña Save Water de Colgate", dijo Phelps. "Hoy, les pido a todos que imaginemos un día sin agua y que pensemos en las pequeñas maneras en que todos podemos ser más conscientes de nuestros esfuerzos por conservar el agua. Mi esposa Nicole y yo estamos enseñando a nuestros hijos a ahorrar agua ahora para que desarrollen buenos hábitos para toda la vida. Animamos a todas las familias a hablar sobre sus hábitos de consumo de agua para que, juntos, podamos lograr un impacto positivo en la conservación del agua tanto hoy como en el futuro".

Para obtener más información, visite los sitios EveryDropCounts.Colgate.com e imagineadaywithoutwater.org.

Acerca de Colgate®

Acerca de Colgate-Palmolive: Colgate-Palmolive es una empresa líder mundial de productos de consumo, centrada en el cuidado bucal, el cuidado personal, el cuidado del hogar y la nutrición de las mascotas. Con más de 34,000 empleados y sus productos vendidos en más de 200 países y territorios, Colgate es reconocida por marcas tan conocidas como Colgate, Palmolive, elmex, Tom's of Maine, Sorriso, Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sanex, eElta MD, eElta MD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline y Suavitel, así como Hill's Science Diet y Hill's Prescription Diet. La compañía también es reconocida por su liderazgo e innovación en la promoción de la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la comunidad, incluyendo sus logros en el ahorro de agua, la reducción de desechos, la promoción del reciclaje y el mejoramiento de la salud bucal de los niños en comunidades desatendidas a través de su programa Bright Smiles, Bright Futures (Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes), el cual ha beneficiado a más de 1,000 millones de niños desde 1991. Para obtener más información sobre el negocio global de Colgate y sobre cómo la empresa está construyendo un futuro del cual sonreír, visite el sitio http://www.colgatepalmolive.com.

Acerca de Imagine a Day Without Water

Imagine a Day Without Water comenzó en 2015 como un proyecto de la campaña The Value of Water, que educa e inspira a la nación sobre la importancia del agua, su valor incalculable y la necesidad de inversión para protegerla. Liderada por los principales líderes de la industria del agua, la campaña Value of Water está creando una gran voluntad pública y política para invertir en la infraestructura de agua de Estados Unidos. Siga la campaña Value of Water en Twitter y Facebook.

