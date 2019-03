Colgate lleva a la televisión nacional una exclusiva representación filantrópica de Cirque Du Soleil en apoyo al acceso mundial a soluciones para el uso del agua antes del Día Mundial del Agua

La representación One Night for One Drop de Cirque Du Soleil ha recaudado más de $35 millones en apoyo al acceso universal al agua segura desde 2013

NUEVA YORK, 14 de marzo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En celebración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo, Colgate sigue creando conciencia sobre la importancia de la conservación del agua. Este año, la marca está llevando la exclusiva representación One Night for One Drop de Cirque Du Soleil a la televisión nacional por primera vez. El especial de entretenimiento, presentado por Kevin Frazier, de Entertainment Tonight, y Tara Lipinski, campeona de patinaje artístico sobre hielo, imaginado por Cirque du Soleil, y llevado a su pantalla por Colgate, se transmitirá el sábado 16 de marzo a las 8:00 p.m. hora del Este/hora del Pacífico en la CBS Television Network. La exclusiva transmisión televisiva realzará la misión de Colgate de crear conciencia en torno a la conservación del agua porque #EveryDropCounts (Cada Gota Cuenta).

One Drop, una organización sin fines de lucro dedicada a proveer soluciones globales de agua segura, lleva su enfoque único Social Art for Behavior ChangeTM (Arte Social para el Cambio de Conducta) a la representación para promover la adopción de prácticas sostenibles en torno al uso del agua. Inspirar pequeños cambios de conducta que pueden ejercer un gran impacto en el uso diario del agua es un objetivo importante para Colgate. Ahora en su cuarto año, la campaña Save Water (Ahorre Agua) de la marca exhorta a los norteamericanos a cerrar la llave cuando se lavan los dientes, ya que de esa manera pueden ahorrar hasta cuatro galones de agua potable limpia cada vez1.

Además de los esfuerzos filantrópicos de One Night for One Drop, Colgate se asoció recientemente con Mina Guli, defensora de la conservación del agua y super corredora, que se fijó la meta de correr 100 maratones en 100 días en seis continentes para llamar la atención sobre los problemas del agua en todo el mundo como parte de su campaña #RunningDry. Lamentablemente, Guli sufrió una fractura de fémur después de su maratón consecutivo número 62, pero la notoriedad de sus esfuerzos dio lugar a una respuesta sorpresiva de los partidarios de #RunningDry. Corredores de 40 países se pusieron en movimiento y han corrido hasta la fecha más de 19,000 millas colectivamente, llevando la cuenta de esas millas en los medios sociales para ayudar a Guli a alcanzar su objetivo. Guli sigue asociada con Colgate en una colaboración para crear conciencia sobre la crisis mundial del agua y apoyar a organizaciones como One Drop, que trabajan para llevar soluciones de agua segura a comunidades en todo el mundo.

"La misión de One Night for One Drop se alinea perfectamente con los objetivos planteados por Colgate y con la misión de la campaña Save Water de generar conciencia sobre la crisis mundial del agua", dice Guli. "Si cada individuo que asiste a la representación de One Night for One Drop regresa a su casa y cierra la llave mientras se lava los dientes, se podrían ahorrar más de 7,000 galones de agua limpia. Imagine el impacto ahora que Colgate está llevando este mensaje poderoso a una audiencia nacional".

One Night for One Drop beneficia a One Drop, una organización sin fines de lucro de renombre mundial dedicada a proveer acceso al agua segura en todo el mundo. Hasta la fecha, el exclusivo evento ha recaudado más de $35 millones de dólares, y se planea que siga creciendo y respondiendo a la necesidad de apoyar los esfuerzos de conservación del agua y proveer acceso universal a soluciones de agua segura.

Acerca de Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive es una compañía líder internacional de productos de consumo, muy centrada en el Cuidado Dental, el Cuidado Personal, el Cuidado del Hogar y la Nutrición de Mascotas. Colgate vende sus productos en más de 200 países y territorios bajo marcas reconocidas internacionalmente como Colgate, Palmolive, elmex, Tom's of Maine, Sorriso, Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sanex, EltaMD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline y Suavitel, así como Hill's Science Diet y Hill's Prescription Diet. Para más información sobre el negocio global de Colgate, visite el sitio web de la Compañía en http://www.colgatepalmolive.com . Para saber más sobre el programa de educación de salud bucal Colgate Bright Smiles, Bright Futures®, visite http://www.colgatebsbf.com . CL-C

Acerca de One Drop

One Drop™ es una fundación internacional creada por el fundador de Cirque du Soleil, Guy Laliberté, con la visión de un mundo mejor, donde todos tengan acceso a condiciones de vida que permitan el empoderamiento y el desarrollo, hoy y siempre. Nuestra misión es garantizar a las comunidades más vulnerables un acceso sostenible al agua segura y la sanidad mediante asociaciones innovadoras, la creatividad y el poder del arte. Junto con sus socios, One Drop trae su enfoque único Social Art for Behaviour Change™ (Arte Social para el Cambio de Conducta) para promover la adopción de prácticas saludables con el agua, la sanidad y la higiene mediante programas de arte social de inspiración local, permitiendo que con el tiempo las comunidades se queden con la propiedad de los proyectos. Para que esto sea posible, One Drop organiza novedosas iniciativas de recaudación de fondos apoyadas por una visionaria comunidad de socios y donantes. One Drop lleva más de 10 años convirtiendo agua en acción con proyectos que transformarán la vida de más de 1.4 millones de beneficiarios en todo el mundo. La fundación fue reconocida por Charity Intelligence como una de las 10 Organizaciones Benéficas de Más Impacto de 2018 en Canadá. Para más detalles sobre One Drop, visite www.onedrop.org . Interactúe con One Drop en Facebook y Twitter en @onedrop, o en Instagram @1dropwater.

Acerca de Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group es un líder mundial en entretenimiento en vivo. Además de producir espectáculos de arte circense de fama mundial, la organización canadiense lleva su enfoque creativo a una gran variedad de formas de entretenimiento como producciones multimedia, experiencias inmersivas, parques temáticos y eventos especiales. Actualmente tiene 4,500 empleados de casi 70 países. Más allá de sus variadas creaciones, Cirque du Soleil Entertainment Group tiene el objetivo de ejercer un impacto positivo en la gente, las comunidades y el planeta con sus herramientas más importantes: la creatividad y el arte. Para más información sobre Cirque du Soleil Entertainment Group, visite cdsentertainmentgroup.com .

Acerca de Mina Guli

Mina, fundadora y embajadora de Thirst, es una líder mundial, una empresaria y una aventurera apasionada y comprometida con mejorar el mundo. Thirst está utilizando los medios sociales y la tecnología para informar e inspirar a los jóvenes de 14 a 24 años sobre el agua y los pasos que pueden dar para reducir su consumo de agua. Mina también es una entusiasta corredora de largas distancias, que empezó a correr a los 22 años, después de sufrir una lesión grave. Nombrada una de las 50 mayores líderes del mundo por Fortune, Mina corre para crear conciencia e inspirar a la acción en torno a la crisis mundial del agua y al hacerlo, ha logrado dos récords mundiales. En 2016, en solo 7 semanas, Mina corrió 40 maratones a través de 7 desiertos en 7 continentes. En 2017, Mina corrió 40 maratones en 40 días en 6 continentes a lo largo de 6 de los mayores ríos del mundo, para promover el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (el agua). Ahora en asociación con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Mina está llevando a cabo su próxima expedición: correr 100 maratones en 100 días por una razón: el agua.

