Colin Crooks, vétéran de Shell, est nommé PDG du fournisseur de solutions environnementales ACT

Colin Crooks rejoint ACT alors que le marché de la décarbonisation devrait tripler pour atteindre 4 000 milliards de dollars d'ici 2028

AMSTERDAM, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Colin Crooks, ancien PDG et président du conseil d'administration de Shell Energy Retail et plus récemment vice-président principal de Shell pour les énergies renouvelables et les solutions énergétiques en Europe, rejoindra le groupe ACT en tant que PDG à compter du 1er avril 2024.

Colin Crooks succède à Bram Bastiaansen, qui a cofondé ACT en 2009 et a fait de l'entreprise un fournisseur mondial de solutions environnementales de premier plan. Bram Bastiaansen reste au sein d'ACT en tant que conseiller du conseil d'administration, se concentrant sur les fusions et acquisitions, les projets commerciaux à grande échelle et le renforcement des relations avec les nombreux clients internationaux d'ACT.

ACT travaille en partenariat avec des entreprises d'un large éventail de secteurs, des multinationales aux petites et moyennes entreprises. Elle fournit des solutions environnementales et de décarbonisation de bout en bout, soutenues par des experts, permettant aux entreprises d'atteindre leurs objectifs ESG et de répondre aux exigences réglementaires environnementales fixées par les gouvernements et les organismes faisant autorité aux niveaux régional, national et international et à l'échelle mondiale.

« ACT représente une formidable opportunité de diriger une équipe passionnée par l'accélération de la transition mondiale vers l'énergie durable », a déclaré Colin Crooks. « Bram et Jaap Janssen ont fait d'ACT un partenaire très apprécié des entreprises, qui propose des solutions environnementales fondées sur l'intégrité scientifique. Nous continuerons à aider les organisations à avoir un impact significatif et positif sur l'environnement, quels que soient le mode et le lieu de leur développement et de leur croissance. »

Colin Crooks apporte à l'ACT des dizaines d'années d'expérience dans le domaine des solutions énergétiques, dont une décennie dans les énergies renouvelables. Au cours des 31 années qu'il a passées chez Shell, il a notamment occupé le poste de PDG de l'entreprise de vente au détail First Utility (devenue Shell Energy), entre autres fonctions de direction. En 2020, il a pris la direction des activités liées aux énergies renouvelables et aux solutions énergétiques en Europe, dans le but d'accélérer la transition vers une économie plus durable. Au cours de sa carrière, Colin Crooks a occupé des postes de haut niveau dans le domaine de l'approvisionnement et de la production d'énergie, tant au niveau B2C qu'au niveau B2B.

Au cours de l'année écoulée, ACT a aidé ses clients à s'approvisionner en énergie renouvelable pour plus de 120 TWh, parmi de nombreuses autres initiatives durables. En 2023, ACT a acquis Green Project Technologies, une société de logiciels basée aux États-Unis qui propose une plateforme SaaS pour simplifier la comptabilité des émissions. Cette acquisition a permis aux entreprises de s'associer à ACT pour calculer, gérer, réduire, atténuer et divulguer leurs émissions de manière efficace. ACT a également ouvert son sixième bureau mondial en 2023, ajoutant Londres à une liste croissante comprenant le siège d'Amsterdam et les bureaux de New York, Paris, Shanghai et Singapour.

Olivier van Riet Paap, partenaire de Bridgepoint, l'un des principaux investisseurs privés dans la croissance des actifs, qui investit dans ACT, a déclaré : « Colin a fait ses preuves. Il fournit constamment de la valeur intégrée et excelle à équilibrer la croissance et le risque, tout en améliorant la culture organisationnelle et l'orientation client dans les entreprises internationales actives dans la transition énergétique. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est le dirigeant idéal pour consolider la position impressionnante d'ACT en tant qu'acteur majeur ESG, qui soutient les entreprises et les institutions du monde entier dans leur volonté de construire un avenir durable. »

