Colírio Moura Brasil estreia sua primeira campanha digital

"A primeira campanha digital de Colírio Moura Brasil, marca esse momento que estamos sempre conectados e olhando para telas o tempo todo, é muito atual. Queremos estar cada vez mais perto de nossos consumidores e reforçar a comunicação com todas as nossas marcas de Sanofi CHC'', destaca Joaquim Ortega, diretor de marketing Sanofi Consumer Healthcare (CHC). Desenvolvida pela JellyFish, a campanha, divulgada em São Paulo e Rio de Janeiro está presente em diferentes plataformas digitais (YouTube, DV e Search). O vídeo publicitário pode ser acessado:

https://www.youtube.com/channel/UCyAn60mbBTpN9xBlSHs1wMQ/featured

A Saúde Ocular no Brasil

Além do aumento da exposição excessiva às telas por causa da pandemia, que acomete principalmente jovens e adultos em idade produtiva, o crescimento da população idosa também requer um cuidado ainda maior com a saúde dos olhos. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a população idosa (acima de 60 anos) deve dobrar no Brasil até 2042. Em 2031, o número projetado de idosos pelo IBGE (43,2 milhões) deve superar pela primeira vez o de crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos (42,3 milhões)1.

Ficha Técnica Jelly Fish

Agência: Jellyfish

Campanha: Olhos

Project Manager: Richard Wolter e Stella Malta

Account Director: Ricardo Valente

Creative Director: João Ferraz

Art Director: Yuri Miyoshi

Copywriter: Tainara LedraMotion - Guilherme Cheberle

Mídia: Wesley Magalhães, Gab Brasil, Iuri Borges, Rodrigo Silvério e Natalia Motoshima

Aprovação cliente: Joaquin Ortega, Giancarlo Guarnieri, Juliana Maurano e Camila Pereira

Sobre a Sanofi

A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.

SAC Sanofi

O canal oficial de comunicação da Sanofi é o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Você pode entrar em contato pelo telefone no 0800.703.0014, ou pelo site Sanofi.com.br

Sobre Sanofi CHC

Consumer Healthcare é uma divisão da Sanofi que conta com quatro pilares: Digestivo (marcas como Enterogermina e Dulcolax), Dor (Novalgina e Dorflex), Nutrição (Mobility, Pharmaton, Vitawin, Targifor+C) e Alergia (Allegra), sempre prezando pelo autocuidado e bem-estar de seus consumidores; proporcionando uma vida mais plena e saudável para as pessoas.

Referências:

https://www.cbo.com.br/novo/publicacoes/condicoes_saude_ocular_brasil2019.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1681915/Sanofi.jpg

FONTE Sanofi Consumer HealthCare

SOURCE Sanofi Consumer HealthCare