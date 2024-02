Collabera Digital nomme Kaushik Sarkar au poste de président

BENGALURU, Inde et LONDRES, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Collabera Digital , un fournisseur de premier plan de services d'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kaushik Sarkar en tant que l'entreprise. À ce titre, Kaushik supervisera tous les aspects des marchés, des pratiques et des prestations de Collabera Digital, y compris la stratégie, le marketing, les alliances et les fusions et acquisitions au niveau mondial.

Kaushik Sarkar, President, Collabera Digital

Au cours de sa carrière, qui s'étend sur près de trente ans, Kaushik a occupé divers postes de direction dans le monde entier au sein de grandes entreprises multinationales telles que Cognizant, TCS et IBM. Avant de rejoindre Collabera Digital, Kaushik a occupé le poste de vice-président du groupe chez Global Logic (une société Hitachi), supervisant toutes les opérations pour les régions EMEA et APAC.

« Je suis ravi d'accueillir Kaushik en tant que président de Collabera Digital. Kaushik a la réputation de diriger des équipes hautement performantes à l'échelle mondiale, de naviguer avec succès sur des marchés complexes et de démontrer sa capacité à développer et à transformer les entreprises. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans sa quête d'excellence pour Collabera Digital », a déclaré Hiten Patel, président du groupe Collabera.

Commentant sa nomination, Kaushik Sarkar a déclaré : « Nous sommes sur une voie passionnante de progression aux côtés de nos clients dans un environnement en constante évolution, marqué par l'innovation et les bouleversements technologiques. Je suis heureux et privilégié de faire partie d'une entreprise qui est profondément engagée à créer de la valeur avec vélocité pour ses clients, ses employés, ses partenaires et ses parties prenantes. »

À propos de Collabera Digital :

Collabera Digital est une société d'ingénierie numérique nouvelle génération qui offre des expériences uniques, des informations exploitables et des produits et plateformes intelligents à l'intersection du talent et de la technologie. Nous sommes à la pointe de l'innovation, alliant créativité humaine et technologies intelligentes pour proposer des solutions transformatrices. Notre approche axée sur le client et très collaborative permet aux organisations d'accélérer leurs parcours numériques avec efficacité et rapidité à grande échelle.

Depuis sa création en 2010, Collabera Digital a atteint des sommets inégalés. Avec une présence mondiale dans 11 pays des régions APAC et EMEA, notre réseau de plus de 25 bureaux est l'épicentre de l'innovation numérique. Nous sommes fiers de répondre aux besoins d'une clientèle prestigieuse, qui compte plus de 300 clients estimés parmi les entreprises du classement Fortune 500.