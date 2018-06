Collaboration clinique entre 4D pharma plc et MSD pour étudier l'association du KEYTRUDA® (pembrolizumab) au MRx0518 chez les patients présentant des tumeurs solides

4D pharma plc est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la mise au point de produits biothérapeutiques vivants (PBV).

MRx0518, le programme d'oncologie principal de 4D, a démontré son potentiel thérapeutique pour divers types de tumeurs dans des modèles précliniques et une possibilité de synergie lorsqu'il est associé à des traitements par inhibiteur de point de contrôle. L'étude de phase I évaluera la sécurité, la tolérabilité et le bénéfice clinique préliminaire de l'association du KEYTRUDA au MRx0518 chez les patients qui ont montré des progrès lors d'un traitement précédent par inhibiteur de PD-1 dans des cas de cancer du rein, de la vessie, d'un mélanome et d'un cancer bronchopulmonaire non à petites cellules.

« Chez 4D, nous sommes convaincus qu'il est tout à fait logique d'un point de vue scientifique d'évaluer notre programme d'oncologie principal MRx0518 en association avec un inhibiteur de point de contrôle », déclare Duncan Peyton, fondateur et PDG de 4D pharma plc. « Nous sommes enchantés de travailler avec MSD et nous réjouissons à la perspective de collaborer sur ce projet. »

À propos de 4D pharma

Fondée en février 2014, la société 4D est un leader mondial du développement de biothérapeutiques vivants, une catégorie de médicaments novatrice, définis par la FDA comme produits biologiques contenant un organisme vivant, tel qu'une bactérie, servant à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie. 4D a créé une plateforme propriétaire qui identifie de façon rationnelle les nouvelles bactéries ayant un effet thérapeutique précis et évolué. Tous les produits biothérapeutiques vivants de 4D sont des souches de bactérie uniques administrées par voie orale, présentes naturellement dans un intestin humain sain. La société dispose de ses propres installations de fabrication certifiées BPF et d'un portefeuille de plus de 300 brevets. 4D a terminé une étude de phase I du syndrome du colon irritable et établi récemment la posologie lors d'une étude de phase I de la maladie de Crohn pédiatrique. 13 programmes précliniques sont en cours, concernant des domaines pathologiques tels que le cancer, l'asthme mal contrôlé, la maladie auto-immune et du SNC. La société projette de commencer quatre essais cliniques supplémentaires en 2018.

KEYTRUDA® est une marque commerciale déposée de Merck Sharp & Dohme Corp., filiale de Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, États-Unis d'Amérique.

4D Pharma plc

Duncan Peyton, président-directeur général : +44(0)113-895-0130

Zeus Capital Limited - courtier en coentreprise et Nomad

Dan Bate / Jordan Warburton +44(0)161-831-1512

Bryan Garnier & Co. Limited - courtier en coentreprise

Dominic Wilson/ Phil Walker +44(0)20-7332-2500



SOURCE 4D Pharma PLC