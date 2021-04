Colony de Quali nommé produit de cloud computing de l'année 2021

Quali remporte le prix de cloud computing pour la quatrième année consécutive

AUSTIN, Texas, 14 avril 2021 /PRNewswire/ -- Quali , une entreprise spécialisée dans l'automatisation des infrastructures à l'échelle (Infrastructure Automation at Scale™) se voit décerner le prix du produit de cloud computing de l'année 2021 pour Colony, sa plateforme cloud d'automatisation des infrastructures.

Présenté par Cloud Computing Magazine, le prix du produit de cloud computing de l'année récompense les fournisseurs offrant le déploiement des produits et services cloud les plus novateurs, utiles et bénéfiques au cours de l'année écoulée. Ce prix met en avant Colony comme solution de pointe libérant les équipes responsables des applications du fardeau du temps et de la complexité de la mise en place et de l'exploitation de l'infrastructure cloud.

« Ce prix prestigieux valide une nouvelle fois notre approche à l'égard de la technologique ainsi que notre engagement pour l'innovation continue, a déclaré Edan Evantal, directeur des produits de Quali. Les équipes responsables des applications choisissent Colony parce qu'elles ont besoin d'une nouvelle façon d'aborder l'infrastructure sans encombre. Une approche qui correspond à la méthode DevOps et conçue pour laisser place à l'innovation dès le jour 1. »

L'annonce faite par l'entreprise en 2021 a valu à Quali son quatrième prix du produit de cloud computing de l'année, consolidant ainsi sa place en tant que solution cloud de pointe qui continue d'innover à un rythme effréné. Après une année de ventes record en 2020 et grâce à la croissance de sa clientèle de premier – y compris Cisco, Microsoft, Dell et Verizon – et à l'augmentation du financement de 54 millions de dollars réalisé au premier trimestre de 2021, Quali entend bien poursuivre sur la même lancée en tant que leader du marché dans les catégories du DevOps et de l'automatisation des infrastructures.

Colony est une plateforme SaaS permettant d'automatiser les infrastructures à grande l'échelle pour créer des environnements complexes d'applications à l'aide de technologies cloud comme AWS, Azure et Kubernetes. Les leaders des technologies de l'information et les innovateurs DevOps du monde entier font confiance à Quali en ce qui a trait à l'automatisation et à la gouvernance en libre-service afin de faciliter la création, la mise à l'essai et la production d'applications.

À propos de Quali

Basée à Austin, au Texas, Quali a créé la principale plateforme pour l'automatisation des infrastructures à l'échelle. Des entreprises figurant au classement Global 2000 et des innovateurs du monde entier font confiance à la plateforme CloudShell primée de Quali pour créer des solutions d'automatisation en libre-service et à la demande qui augmentent la productivité de l'ingénierie, réduisent les coûts du cloud et optimisent l'utilisation de l'infrastructure. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.quali.com/ et suivre Quali sur Twitter et LinkedIn .

