Color Street expandiert nach Deutschland - eine großartige Chance für Sie, sich uns als Stylist anzuschließen und weltweit patentierte, 100 % echte Nagellackstreifen zu verkaufen

TOTOWA, N.J., 31. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Mit der Expansion nach Deutschland im Januar 2023 bringt das in den USA ansässige Unternehmen Color Street seine weltweit patentierten, zu 100 % aus echtem Lack bestehenden Nagelstreifen nach Europa. Color Street bietet den ersten 4.000 Personen die einmalige Gelegenheit, das Produkt kostenlos auszuprobieren. Sie erhalten ein KOSTENLOSES Geschenk mit dem bahnbrechenden Produkt, Informationen über das Unternehmen UND die Möglichkeit, sich einem schnell wachsenden Unternehmen anzuschließen.

Ganz gleich, ob Sie neugierig auf das Produkt sind oder es gerne selbst verkaufen würden – in unserem kostenlosen Geschenk finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen.

In einer sich ständig weiterentwickelnden Welt der Farben und Stile ist Color Street bestrebt, mit den neuesten Trends in Mode und Schönheit Schritt zu halten. Mit Wurzeln im Großraum New York City – einer der Modemetropolen der Welt und dem Ort, an dem Fa Park zum ersten Mal eine Frau entdeckte, die sich in einem Taxi in Manhattan abmühte, ihre Nägel zu lackieren – verstehen wir die Bedeutung von Kreativität und Selbstbewusstsein. Ausdruck. Unser Ziel ist es, Beauty-Innovationen zu teilen, die sowohl von klassischen Looks als auch von trendigen Runway-Styles beeinflusst werden. Von Must-Have-Farben bis hin zu künstlerischen Motiven und Trend Designs bringt Color Street trendige Nagellackfarben und -kunst an Ihre Fingerspitzen, inspiriert von modernen Schönheits-Liebhabern und der sich ständig verändernden Modelandschaft.

Seit seinem Debüt vor 5 Jahren wurde Color Street auf Platz 24 der Direct Selling News 2020 Global 100 eingestuft, einer Zusammenstellung der leistungsstärksten Direktvertriebsunternehmen weltweit. Color Street kümmert sich um die Social-Selling-Community der Stylists des Unternehmens und steht ihnen mit einer ganzen Reihe von Tools, Ressourcen, Unterstützung und Beratung zur Seite.

Als Unabhängiger Stylist eröffnet sich Ihnen mit Color Street buchstäblich eine aufregende neue Welt. (Das gilt auch für Ihre zufriedenen Kunden und Kundinnen!) Color Street bietet echten Nagellack in Form von einfach aufzutragenden Streifen – einfach abziehen, platzieren und glätten. Das Unternehmen konzentriert sich durch das Angebot einer Hauptkollektion sowie vereinzelt herausgebrachter Minikollektionen auf die modischen Trends und die klassischen Stile im Nageldesign. Weiterlesen.

