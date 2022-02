COLORSMITH, LA PREMIÈRE ET LA SEULE COLORATION CAPILLAIRE MAISON SUR MESURE POUR HOMMES, LANCE UNE NOUVELLE GAMME DE SOINS CAPILLAIRES

LONDRES, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Colorsmith , une marque primée de coloration capillaire maison sur mesure pour les hommes, se déploie sur le marché des soins capillaires avec le lancement de trois nouveaux produits – Protect Shampoo, Protect Conditioner et Anti-Yellow Shampoo – pour aider les clients à prendre soin de leurs cheveux colorés ou à neutraliser les tons chauds, en particulier pour les cheveux gris ou poivre et sel.

« Nos nouvelles formules de qualité professionnelle contiennent des principes actifs tels que le quinoa, l'huile d'olive et l'aloe vera et sont sans SLS ni SLES. Axé sur la durabilité, l'emballage est fabriqué à partir de 100 % de PCR et est 100 % recyclable, a déclaré Graham Jones, PDG. Nous sommes ravis de pouvoir désormais assister nos clients de la phase d'application à l'entretien, en leur offrant la meilleure expérience de couleur et de soin du début à la fin », a ajouté M. Jones.

Notre shampoing Colour Protect Shampoo, format 300 mL (13 £) est conçu pour empêcher l'estompement de la couleur personnalisée tout en nourrissant les cheveux. Ce shampoing est infusé avec des ingrédients tels que le quinoa protecteur de couleur, l'aloe vera apaisant pour le cuir chevelu et la caféine énergisante pour un fini revigorant.

Notre après-shampoing Colour Protect Conditioner, format 300 mL (13 £) est idéal pour toute personne à la recherche d'un revitalisant hydratant qui n'alourdit pas les cheveux. Ce produit polyvalent va plus loin en protégeant la couleur et en y ajoutant un éclat naturel avec des ingrédients sains pour les cheveux comme le quinoa et l'huile d'olive.

Notre shampoing anti-reflets Anti-Yellow Shampoo, format 300 mL (13 £) est conçu pour neutraliser les tons cuivrés des cheveux argentés, blonds et gris. Avec la puissance du quinoa protecteur de couleur, de la caféine revigorante et de l'huile d'olive hydratante, ce nettoyant quotidien pigmenté violet donne aux cheveux un fini naturel et frais.

Conseil de pro : Une petite quantité suffit avec ce nettoyant hautement concentré et de qualité salon. Vous ne voyez pas la mousse désirée ? Essayez d'ajouter plus d'eau, sans ajouter plus de shampoing.

La nouvelle gamme de soins capillaires Colorsmith est disponible dans la plupart des pays européens, notamment au Royaume-Uni , en France , en Allemagne , en Espagne et en Italie .

Pour plus d'informations sur Colorsmith, ou pour créer votre profil de couleur, veuillez consulter le site www.colorsmith.uk . Retrouvez Colorsmith sur Instagram , Facebook et YouTube .

À propos de Colorsmith :

Lancé en 2020, Colorsmith offre une expérience de coloration maison sur mesure et simple d'utilisation pour hommes, avec la possibilité de couvrir les cheveux gris de façon naturelle, à leur convenance. La coloration pour hommes sur mesure est fabriquée à la demande par des coloristes agrées à Los Angeles, au siège de la marque, et n'est jamais pré-mélangée ni préfabriquée. Chaque commande comprend la couloration sur mesure, accompagnée d'instructions personnalisées et faciles à suivre, d'outils de coloration et d'un accès à des coloristes experts qui peuvent vous aider à chaque étape du processus. La formule de coloration éprouvée de la marque contient des ingrédients de la plus haute qualité, notamment de la vitamine E, de la kératine et des protéines de soja, et est garantie sans ammoniaque, sans PPD, sans résorcinol, sans parabène et sans phtalate. En outre, le programme de réduction des gris de la marque permet aux hommes de conserver leur look poivre et sel ou d'estomper progressivement leurs gris au fil du temps. Colorsmith a été fondé par l'équipe à l'origine de la société de coloration capillaire primée eSalon et est alimenté par une technologie de pointe doublement brevetée.

