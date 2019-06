ColorTokens leva Zero Trust Security a uma nova geração ao unificar a rede e a segurança de ponto de extremidade em uma única plataforma entregue em nuvem

SANTA CLARA, Califórnia, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A ColorTokens Inc., líder em segurança de nuvem zero trust da nova geração, anunciou hoje a revolucionária plataforma ColorTokens Xtended que protege proativamente empresas de todos os tipos contra a realidade de quebras de segurança e ataques direcionados tornando, ao mesmo tempo, o zero trust uma realidade para líderes de segurança e risco. O resultado é uma nova geração de segurança que assegura unicamente cargas de trabalho em nuvem, contêineres, aplicações dinâmicas, pontos de extremidade, servidores e usuários de ameaças internas e externas. A plataforma Xtended ZeroTrust em nuvem fácil de implementar permite às empresas visualizar instantaneamente e segmentar toda sua infraestrutura de TI, proteger pontos de extremidade e refrear e responder a ataques de dia zero — tudo isso integrando-se de maneira perfeita com ferramentas de segurança existentes.

A despeito de gastar mais de US$ 130 bilhões em 2018 para prevenir ataques, quebras públicas — incluindo dados financeiros, registros médicos e outras informações pessoalmente identificáveis — continua a fazer manchetes à medida que malwares avançados e ataques constantemente ameaçam iniciativas digitalmente transformadoras da atualidade. Como resultado, as organizações estão se concentrando em uma abordagem estratégica zero trust - que vai além da segurança de perímetro e legado, e inicia com uma postura de segurança de "default deny".

"As organizações estão sob uma enorme pressão de transformação de custo, risco e nuvem, enquanto os ataques cibernéticos só aumentam em número e severidade. Conduto, a segurança de perímetro e as soluções de ponto já não são o bastante. Uma plataforma de segurança zero trust moderna e abrangente é algo essencial atualmente", declarou Nitin Mehta, fundador e CEO da ColorTokens. "Nossa solução ZeroTrust inovadora e revolucionária - que unifica a visibilidade, a microssegmentação e a detecção de ponto de extremidade e resposta pela primeira vez - proporciona uma plataforma poderosa, extensível e entregue em nuvem para ajudar as organizações a deter as quebras cibernéticas obtendo, ao mesmo tempo, uma visibilidade de 360 graus em suas redes em nuvem e híbridas.

O nova plataforma Xtended ZeroTrust é centralmente gerenciada por meio de um console e painel de vidro unificado para administração e controle simplificados. Alimentada pela ColorTokens ProtectionCLOUD, a plataforma entrega IP, URL e inteligência de reputação de arquivo, proteção de carga de trabalho, avaliação de vulnerabilidade, caça à ameaça, conformidade e análise de DNA de servidor a fim de identificar continuamente o tráfego malicioso - tudo isso atualizando automática e dinamicamente as políticas de segurança para refrear ameaças de dia zero.

A plataforma Xtended ZeroTrust extensível e em nuvem mescla três poderosas e exclusivas soluções:

Xtended Visualization — Visualize todas as interações entre processos, arquivos, usuários, aplicações e instâncias de carga de trabalho — em centrais de dados, seções e infraestruturas multinuvem. Reduza o risco e obtenha um tempo de conformidade mais simples e mais rápido (HIPAA, PCI, GDPR).

— Visualize todas as interações entre processos, arquivos, usuários, aplicações e instâncias de carga de trabalho — em centrais de dados, seções e infraestruturas multinuvem. Reduza o risco e obtenha um tempo de conformidade mais simples e mais rápido (HIPAA, PCI, GDPR). Xtended Workload Protection — Microssegmente com apenas alguns cliques para automatizar a proteção da carga de trabalho mitigando, ao mesmo tempo, ataques APTs e laterais (leste-oeste) com complexidade zero. Automatize e orquestre políticas de segurança de carga de trabalho e migre com segurança aplicações para a nuvem - sem firewalls complexas ou VLANs/ACLs propensas a erro.

— Microssegmente com apenas alguns cliques para automatizar a proteção da carga de trabalho mitigando, ao mesmo tempo, ataques APTs e laterais (leste-oeste) com complexidade zero. Automatize e orquestre políticas de segurança de carga de trabalho e migre com segurança aplicações para a nuvem - sem firewalls complexas ou VLANs/ACLs propensas a erro. Xtended Endpoint Detect & Response — Proteja pontos de extremidade, servidores e sistemas de legado/unpatched com segurança de ponto de extremidade em nuvem. Caçar e responder a ameaças de dia zero ao isolar e matar cadeiras ruins de processo originadas de pontos de extremidade comprometidos.

Disponibilidade

A plataforma ColorTokens Xtended ZeroTrust já está disponível como um software como serviço entregue em nuvem. Para saber mais, acesse www.colortokens.com.

Sobre a ColorTokens

A ColorTokens Inc., líder em segurança ZeroTrust entregue em nuvem, proporciona uma moderna e nova geração de segurança que capacita empresas globais com uma abordagem proativa a assegurar de maneira exclusiva cargas de trabalho em nuvem, aplicações dinâmicas, pontos de extremidade e usuários. Por meio de sua premiada plataforma Xtended ZeroTrust, a ColorTokens entrega somente a solução em nuvem que combina proteção de carga de trabalho AV, EDR, visualização e controle de aplicação em um agente ultraleve — tudo isso integrando-se perfeitamente com as ferramentas de segurança existentes. Para mais informações, acesse www.colortokens.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/838609/ColorTokens_Logo.jpg

FONTE ColorTokens Inc.

Related Links

http://www.colortokens.com



SOURCE ColorTokens Inc.