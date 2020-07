Columbia Business School é sede do grande debate "Dívida e déficit do governo: Mito ou realidade?"

NOVA YORK, 8 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- No dia 14 de julho de 2020, a Columbia Business School sediará o grande debate: "Dívida e déficit do governo: Mito ou realidade?".

A transmissão ao vivo pela web contará com Jared Bernstein, ex-economista-chefe e consultor econômico do vice-presidente Joseph Biden no governo Obama e atualmente membro sênior do Centro sobre Orçamento e Prioridades Políticas, e Paul B. Kazarian (formado na turma de 81), CEO da Japonica Partners e do Centro Kazarian para Gerenciamento Financeiro Público.

A discussão será moderada por Shivaram Rajgopal, Roy Bernard Kester e T.W. Byrnes, professor de contabilidade e auditoria na Columbia Business School.

Esse grande debate ganha importância por causa do aumento por parte dos governos federal, estaduais e local dos Estados Unidos e da maioria, se não todos, dos países avançados e emergentes, de seus déficits para apoiar as economias em meio à pandemia global. Um lado argumenta que nunca sairemos desse buraco negro fiscal. O outro lado argumenta que precisamos de mais estímulo, não menos.

Este webinar em destaque faz parte da série "Leading through Crisis" (Liderança através da crise) da Columbia Business School e está sendo apresentado em parceria com o Centro Richard Paul Richman para Negócios, Direito e Políticas Públicas. O programa será transmitido ao vivo em 14 de julho de 2020, das 12h30 às 13h45, horário de Nova York.

Para registrar-se: http://richmancenter.org/civicrm/mailing/view?id=349

