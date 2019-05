Com 100% dos espaços comercializados, FENASUCRO & AGROCANA espera aumento de 10% no volume de negócios

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 30 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A FENASUCRO & AGROCANA - maior evento mundial voltado ao setor de bioenergia já está com 100% dos seus espaços vendidos. A informação foi confirmada durante lançamento realizado na quarta-feira, dia 29, em Ribeirão Preto. Com isso, o evento espera um aumento de 10% no volume de negócios, superando os R$ 4 bilhões da edição anterior.

"Os anos de 2018 e 2019 vêm mostrando que o setor de bioenergia está tendo relevância e inúmeras empresas querem se relacionar e desenvolver produtos para esse setor. Tudo isso fez com que tivéssemos o primeiro sold out da planta atual da feira, que passará por reformulação e será ampliada para atender as negociações em andamento", afirmou o diretor da FENASUCRO & AGROCANA, Paulo Montabone.

Neste contexto otimista, a 27ª edição da feira - que acontece entre 20 e 23 de agosto, em Sertãozinho/SP - já percebe um considerável aumento dos investimentos em cogeração de energia e na renovação tecnológica das usinas, o que mostra que o setor vive um bom momento e isso já vem se refletindo diretamente nos resultados comerciais da FENASUCRO & AGROCANA 2019.

A notícia de que o governo federal irá autorizar o setor de biocombustíveis a expedir debêntures incentivadas e captar recursos, visando impulsionar o Renovabio, reforça o cenário positivo para toda a cadeia da cana-de-açúcar, produtora de açúcar, etanol e energia.

"Mais do que ampliação e renovação dos canaviais, e das reformas e aquisições de novos equipamentos para aumento de produtividade e eficiência por parte das usinas, a medida poderá ainda abranger investimentos em infraestrutura e logística", apontou o presidente do CEISE Br, Luis Carlos Jorge.

Números

A 27ª edição da FENASUCRO & AGROCANA contará com representantes de 100% das usinas do Brasil e de outros 43 países, além de mais de 1.000 marcas expositoras com apresentação de cerca de 3 mil produtos. Mais de 350 horas de conteúdo estão confirmadas e acontecerão nas Arenas de Conteúdo espalhadas pelo evento.

Em 2019, a expectativa é receber aproximadamente 39 mil visitantes compradores.

Realizada pelo CEISE Br (Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis) e organizada pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, a FENASUCRO & AGROCANA acontece no Centro Empresarial Zanini, em Sertãozinho.

FONTE FENASUCRO & AGROCANA

