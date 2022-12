Com 7 dicas de compras, Amazon.com.br ajuda clientes nas festas de Fim de Ano

Com uma curadoria especial, consumidores encontram opções de produtos para suas festas, além de uma seleção de presentes que atendem a diversos perfis e bolsos, com entrega rápida e pacotes já embrulhados

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com foco em criar a melhor experiência para seus clientes durante as compras de Fim de Ano, a Amazon.com.br reuniu uma curadoria de produtos para a temporada em um Guia de Presentes (amazon.com.br/fimdeano). A página reúne uma série de dicas para facilitar o planejamento para as festas, apresenta ideias de decoração típica, embalagens de presente e uma seleção de itens para produzir as ceias. Há ainda presentes organizados por categorias incluindo Brinquedos, Eletrônicos, Moda, Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, e Livros, com ofertas diárias. Também é possível filtrar por ofertas disponíveis e faixa de preço (até R$50, até R$100, até R$150 e acima de R$150). Além disso, a Amazon.com.br, traz dois guias temáticos com indicações de Alimentos e Bebidas para celebrar e uma seleção de itens para o Ano Novo.

Acessando o Guia de Presentes, os clientes encontram conveniência para programar suas compras, bem como opções de entrega rápida e gratuita para todo Brasil, incluindo, assim, uma alternativa para quem for presentear à distância. É possível enviar diversos itens já embalados para presente, acompanhados de um cartão com mensagem personalizada. Pelo próprio Guia de Presentes, os clientes podem filtrar produtos com embalagem de presente disponível.

Outra facilidade para quem for presentear é o prazo de devolução estendido. Produtos comprados até 31 de dezembro vendidos pela Amazon ou vendedores parceiros participantes do programa Prime poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2023. Além disso, a Amazon.com.br permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente, sem a necessidade de a pessoa que deu o presente saber sobre a devolução.

Os clientes que realizarem a sua primeira compra no site ganham frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Os membros Amazon Prime contam com entrega grátis e rápida para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens selecionados. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 em todos os produtos enviados pela Amazon.

Para conferir a curadoria, acesse: amazon.com.br/fimdeano

Para ajudar a promover as melhores festas da temporada, também é possível acessar, no Amazon Music, diferentes playlists que prometem animar as celebrações do fim do ano com diversos gêneros e artistas.

7 Dicas de Compras de Fim de Ano

Para proporcionar a melhor experiência e contribuir com a organização para o Fim de Ano, a Amazon.com.br preparou 7 dicas de compras que vão ajudar os consumidores a manterem o orçamento e a encontrarem o presente perfeito que estão procurando. Com essas dicas em mãos, os clientes podem relaxar e realmente curtir tudo o que temporada de festas pode oferecer.

1. Está sem ideia? Encontre um guia para se inspirar

O Guia de Presentes (amazon.com.br/fimdeano) da Amazon.com.br ajuda nas compras com uma curadoria de produtos para presentear e organizar as celebrações de Fim de Ano. Na página, os clientes encontram, em guias temáticos, uma seleção de itens como Brinquedos, Eletrônicos, Moda, Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, Livros e Alimentos e Bebidas. Também é possível encontrar ideias de decoração típica, embalagens de presentes e uma seleção de produtos para organizar as festas.

2. Adicione embalagem para presente e inclua uma mensagem especial

Na Amazon, é possível comprar produtos já embalados para presente e acompanhados de um cartão com mensagem personalizada. No processo de finalização da compra, itens enviados pela Amazon.com.br e por alguns vendedores parceiros podem ser marcados como um "presente", o que permite incluir uma mensagem pessoal, uma embalagem para presente e também compartilhar uma cópia digital do recibo de presente com o destinatário. Isso permite que o destinatário devolva o produto, se necessário. Os clientes também podem filtrar por produtos que possuem embalagem de presente disponível. Para mais informações, acesse esse link.

3. Presenteie com produtos de Pequenos Negócios e apoie uma causa social

Até 24 de dezembro, 15% das vendas da Loja Apoie Pequenos Negócios (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios) serão revertidas para projetos da Aldeias Infantis SOS. Na Loja, os clientes encontram produtos com o selo 'Pequeno Negócio' e têm a oportunidade de conhecer as histórias vencedoras de vendedores parceiros. "O sucesso das pequenas e médias empresas de vendedores parceiros é o sucesso da Amazon. O nosso foco é ajudá-las a alcançar mais clientes. Por isso, vender na Amazon é fácil para todos, e não importa se eles vendem muito ou apenas alguns produtos", diz Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil.

O repasse enviado para a organização Aldeias Infantis SOS ajudará a manter mais de 80 projetos de cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em 31 localidades no Brasil. Presente em 137 países, a organização lidera o maior movimento de cuidado infantil do mundo e trabalha com meninos e meninas que perderam ou correm o risco de perder o cuidado parental, garantindo o direito à convivência familiar, assegurado por lei, além de responder a situações de emergência.

4. Compre com antecedência e economize! Aproveite o período prolongado para devolução de produtos e presentes

Aproveite as ofertas antecipadas para passar mais tempo curtindo as festas. Na temporada de festas de Fim de Ano, produtos comprados até 31 de dezembro que são vendidos pela Amazon ou que tenham o selo Prime poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2023. A Amazon.com.br permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente.

5. Quer presentear, mas não tem o endereço para envio? Presenteie com um eBook!

A Amazon.com.br possibilita presentear amigos e familiares com eBooks. Clientes podem escolher um eBook à venda na Loja Kindle e selecionar a opção de 'Comprar para outras pessoas'. Depois, é só optar entre colocar um ou mais endereço(s) de e-mail para que cada destinatário receba um aviso sobre o presente que ganhou, ou gerar links de resgate que serão enviados para a conta do cliente comprador distribuir como quiser. São milhões de títulos disponíveis na Loja Kindle que podem ser presenteados. Os eBooks Kindle podem ser comprados e lidos com os aplicativos Kindle gratuitos para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle. Para mais informações sobre a possibilidade de dar eBooks como presente, visite a página www.amazon.com.br/ebooksdepresente.

6. Aproveite descontos e vantagens exclusivas para membros Amazon Prime

A Amazon oferece aos membros Amazon Prime (amazon.com.br/prime) maneiras extras de economizar. Com ele, os membros podem obter o melhor em compras e entretenimento para tornar a temporada de festas mais prática e divertida. Além de frete grátis sem valor mínimo de compra em milhões de produtos, acesso antecipado a ofertas selecionadas na Amazon.com.br, o Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a milhares de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming.

7. Economize tempo e dinheiro com opções de frete grátis e rápido

Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, sendo que mais de 1.000 cidades contam com entregas em até dois dias e um dia para mais de 100 cidades. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima R$ 129 nos produtos enviados pela Amazon.

Confira abaixo algumas indicações o que é destaque no Guia de Presentes 2022:

Presentes para crianças: brinquedos e jogos para divertir!

Pensando na diversão e em incentivar a imaginação das crianças de todas as idades, há várias opções que vão desde os jogos de tabuleiro até video games, como Jogo Pula Macaco Estrela; Brincando de Engenheiro 120 Peças Xalingo; Controle Dualsense - Midnight Black; Brinquedo Educativo Girafa Didática com Blocos Merco Toys, e Unicórnio Corredor Musical Rock & Glow, Bright Starts.

Eletrônicos : Para quem gosta de se manter conectado, a Amazon.com.br separou como sugestão de presentes diversos gadgets, como: Echo Dot 4ª Geração do Smart Speaker com Alexa; Apple iPad 10ª geração; Caixa De Som Bluetooth Essential Sound Go i2GO, além de produtos nas categorias TV, Smartphones, Computadores e Acessórios.

Moda para celebrar todos os estilos: Para presentear com estilo, a Amazon.com.br tem uma curadoria com os itens mais amados, com produtos avaliados com 4 estrelas ou mais; as novidades no site, com produtos recém chegados; além de sugestões de looks para a virada de ano. Os clientes encontram no guia opções de moda masculina, feminina, bebês e acessórios, como: Conjunto Corrente Colar Gargantilha 40cm Brinco Ponto Luz Feminino Prata 925 e Carteira em Couro Masculina Fasolo.

Para renovar em Casa e Cozinha : Para aquelas famílias que adoram produtos para deixar a residência equipada, o guia de presentes traz sugestões de itens para decoração, móveis e eletrodomésticos. Quem deseja presentear com itens para a casa e cozinha, vai encontrar opções como Mimo Style Cafeteira Prensa Francesa; Jogo de Facas 9 Peças Tramontina Plenus e Saca Rolhas Frank.

Beleza para quem ama se cuidar: Para os apaixonados por produtos de beleza, é possível encontrar maquiagem; perfumes; secadores e modeladores; itens para corpo e para os cabelos, incluindo produtos masculinos na opção barba, cabelo e bigode. Entre as opções estão: Aparador de Pelos Mondial Super Groom ; Udv for Men Edição Vap., Ulric de Varens; Máscara de Cílios the Colossal Lavável Maybelline, e Modelador de Cabelo Mallory Style 2 em 1 .

Para quem adora livros e eBooks : Quem quer presentear com livros tem, à disposição, milhões de opções sobre os mais diversos temas: gastronomia, infantil e infanto juvenil, quadrinhos, religião, autoajuda, ficção, romance, negócios, entre muitos outros. Algumas sugestões de títulos são: Perigoso !, por Tim Warnes ; A garota do lago , por Charlie Donlea e As coisas que você só vê quando desacelera : Como manter a calma em um mundo frenético , por Haemin Sunim.

Prepare a Ceia: Para quem quer se preparar para uma ceia perfeita para celebrar, a Amazon traz uma seleção de alimentos e bebidas para tornar as festas ainda mais especiais. São produtos que vão desde os tradicionais Panettone e Chocottone, até outras comidas típicas, petiscos, bebidas e frutas secas, além de utensílios e itens de decoração para montar a mesa.

Bebidas Alcoólicas para brindar: Entre as opções estão Whisky Johnnie Walker Black Label 12 anos, 750ml; Vinho Chileno Reservado Cabernet Sauvignon 750ml; Kit Paulistania com 2 garrafas 600 ml Marco Zero e 1 Copo 300 ml Paulistânia 600Ml; Espumante Chandon Rose 750 Ml e Vodka Absolut 1000 Ml , além gin, cachaça, licores, conhaque e tequila.

Decoração e embalagens para presente: Uma seleção especial com dicas de decoração natalina para preparar a casa toda que vão desde as tradicionais árvores a itens para mesa e cozinha, como pratos e copos temáticos, até ornamentos como guirlandas, tapetes, bolas e bonecos de Papai Noel.

*A seleção de produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a milhares de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

