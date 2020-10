Com a telemedicina, emissão de certificado digital da Serasa Experian ligado ao setor de saúde cresce 650%

SÃO PAULO, 8 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Com a regulamentação da Telemedicina – publicada em março deste ano pelo Ministério da Saúde e válida enquanto durar a pandemia no país –, a procura por certificado digital pelos profissionais da área de saúde cresceu de forma significativa. Segundo o levantamento, a emissão do documento eletrônico na Serasa Experian ligado ao setor aumentou 650% entre abril e julho deste ano, representando um resultado oito vezes superior em relação ao mesmo período do ano passado.

"Com a adoção da telemedicina, mesmo que temporária, já identificamos esse movimento de transformação digital dos profissionais da saúde, que passaram a aderir a essa prática tanto para facilitar o atendimento quanto para beneficiar boa parte da população que está evitando sair de casa. No caso de uma consulta virtual, o certificado digital permite ao médico emitir receitas e atestados no ambiente eletrônico de forma prática, rápida, segura e com validade jurídica. Importante mencionar que o documento eletrônico já é uma tecnologia utilizada no Prontuário Eletrônico do Paciente, por exemplo, porque ajuda a otimizar, traz mais segurança e evita fraudes nos processos de hospitais e clínicas", afirma o diretor de Identidade Digital da Serasa Experian, Mauricio Balassiano.

No início do período de isolamento social, o psiquiatra Lucas Braziliano, de 34 anos, passou a fazer seus atendimentos de forma virtual. "A prescrição de receita e atestados com certificado digital facilitou muito todo o processo, permitindo manter o tratamento dos pacientes sem que ninguém precisasse sair de casa", diz o médico.

Perfil

Dentro de uma amostra de profissionais da saúde que possuem o certificado digital da Serasa Experian, os especialistas da companhia traçaram um perfil. Os profissionais do setor mais idosos – com mais de 60 anos – lideram o uso da tecnologia com 27,4%. Em segundo e terceiro lugares estão os profissionais entre 41 e 50 anos (25,7%) e 51 a 60 anos (22,1%).

Na análise por gênero, os homens são a maioria (57,6%) e as mulheres representam os outros 42,4%. No que diz respeito ao cadastro nos Conselhos competentes, 37,0% contam com registro no CFM (Conselho Federal de Medicina), 31,67% no CRM (Conselho Regional de Medicina), 14,12% no CFO (Conselho Federal de Odontologia) e 6,14% no CFP (Conselho Federal de Psicologia).

Para saber mais sobre o Certificado Digital da Serasa Experian, acesse: serasa.certificadodigital.com.br

Contato: Alessandra Taraborelli | [email protected]

FONTE Serasa Experian

Related Links

http://serasa.certificadodigital.com.br



SOURCE Serasa Experian