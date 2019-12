Com a união Zhongshan-Macau acelerada, intensifica-se o desenvolvimento na margem ocidental da Área da Grande Baía

ZHONGSHAN, China, 17 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- No dia 15 de dezembro, "Combate - Feng Xiaolong", uma história sobre o empreendedorismo de empreendedores de Macau em Zhongshan, foi destaque e venceu o prêmio "Mais Popular", entre todas as 29 participantes do "Concursos de Vídeos Curtos entre a Juventude de Zhongshan e Macau - da nossa Área da Grande Baía", após receber 34.919 votos na Internet.

Ao mesmo tempo, a construção do Parque de Inovação e Empreendedorismo da Juventude de Macau-Zhongshan na Zona de Desenvolvimento Torch de Zhongshan entrou na etapa final. Esse projeto, lançado por Parafuturo de Macau Investment and Development Limited, uma empresa de investimentos de propriedade integral do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, vai promover a inovação e o empreendedorismo de jovens de Macau, auxiliar empresas da desenvolver o mercado interno e promover um nível apropriado de desenvolvimento econômico diversificado em Macau.

Em anos recentes, com a aceleração de trocas econômicas e sociais, bem como a intensificação laços no turismo cultural, inovação e empreendedorismo, a asa ocidental da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau está testemunhando a integração e o desenvolvimento, além de estar pronta para decolar.

Com um faixa estreita de água entre elas, Zhongshan e Macau partilham da mesma raiz, visto que um quarto dos cidadãos de Macau original de Zhongshan. Hoje em dia, a construção da Área da Grande Baía continua avançando, e as vantagens de benefícios mútuos e situações onde todos saem ganhando entre as duas cidades têm se tornado proeminentes.

O Dr. Han Zitian de Macau fundou a Singou Robotics (Zhongshan) Ltd. com seus resultados de pesquisa sobre tecnologia de reconhecimento facial, e desenvolveu de maneira independente robôs em Zhongshan.

Mais de 30 projetos da juventude de Hong Kong e Macau foram estabelecidos na Base Incubadora de Iniciativas E-park, com 10 vindo de Macau. No momento, há 29 plataformas incubadoras de empreendedorismo em Zhongshan, incluindo zona incubadora de empreendedorismo e inovação da juventude de Zhongshan-Macau, a Base de Empreendedorismo e Inovação da juventude de Guangdong-Hong Kong-Taiwan no Novo Distrito de Cuiheng, a "Zona Interativa de Macau" Zhongshan 760" e

E-Park, etc.

A cooperação econômica e comercial entre Zhongshan e Macau tem sido ampla e próxima por muito tempo. De acordo com Xie Li, vice-diretor geral do Câmara de Comércio Municipal de Zhongshan, Macau investiu mais de 1.000 projetos em Zhongshan até o momento, com um total de investimentos de US$ 2,8 bilhões, distribuídos principalmente nos setores de produção, bens imobiliários, cultura, esportes e entretenimento.

O Sr. Feng Xiaolong, empreendedor de Macau, fundou a Guangdong Panda Sports Culture Industry Co., Ltd. em Zhongshan que, em seguida, estabeleceu o Panda Baseball & Softball Club, patrocinou o Panda Junior Baseball Team e realizou com sucesso o 8o. Torneio de Baseball Junior mediante Convite "Panda Cup". A empresa planeja construir um estádio de baseball padrão internacional em Dongsheng Town de Zhongshan, promovendo e participando ativamente da construção da

Cidade Internacional de Baseball de Zhongshan.

A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e o Grupo Farmacêutico de Zhongshan Zhongzhi estabeleceram uma relação de cooperação indústria-universidade-pesquisa e concretizaram a transformação de uma série de inovações. Com a construção da Zona de Inovação de Tecnologia e Ciência Biomédica Nacional, Zhongshan e Macau formarão uma nova plataforma para a integração profunda das indústrias.

No dia 30 de novembro, o Gabinete de Zhongshan da Associação Comunitária de Macau, que havia sido aberto em Sanxiang Township há um ano, foi promovido ao Gabinete de Guangdong, que proporciona serviços excelentes para o povo de Macau iniciar negócios, comprar casas e estabelecer-se em Zhongshan e no continente.

Nos ramos da educação, cultura e turismo, Zhongshan e Macau têm cooperado com frequências nos últimos anos. Desde novembro de 2018, começou oficialmente a viagem de iate gratuita; em cooperação com a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, Zhongshan está se preparando para construir a "Universidade de Xiangshan' em seu Banfu Town.

A "Sun Yat-sen Culture" representa um vínculo cultural importante entre as duas cidades. A canção sinfônica em larga escala "Sun Yat-sen" que foi criada e arranjada por Zhongshan, será executada no Centro de Artes e Cultura de Macau em 30 de dezembro. Ela vai aprimorar a identidade cultural das pessoas e promover a construção de uma Área de Baía cultural.

Atualmente, Zhongshan e Macau estão edificando uma zona de demonstração cooperativa abrangente Guangdong-Macau, concretizando uma cooperação próxima com países lusófonos em economia e comércio, em setores de saúde e farmacêuticos, educação cooperativa de alto nível e inovação e empreendedorismo da juventude, demonstrando amplamente seus pontos fortes respectivos e complementando-se uma a outra. Vários projetos estão sendo implementados para aprimorar a competitividade de desenvolvimento

por meio de uma cooperação internacional de alto nível.

À medida que a construção da Ponte Shenzhen-Zhongshan se acelera, Zhongshan está aproveitando as oportunidades para construir uma Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e apoiar Shenzhen a construir uma área de demonstração de socialismo com características chinesas, para o desenvolvimento integrado de ambos os lados do Rio Pearl como um centro do cinturão econômico costeiro e uma força vital para a Área.

