Com acompanhamento personalizado, telemedicina ajuda pacientes no combate diário contra a diabetes

No Dia Mundial das Diabetes, instituído em 14 de novembro, profissionais de medicina destacam a importância de acompanhar regularmente a doença

SÃO PAULO, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Consultas com especialistas a qualquer hora, todos os dias da semana, e sem a necessidade de deslocamento até um consultório. Pode parecer simples, mas essas vantagens que a telemedicina oferece tem sido fundamentais para um melhor tratamento da daibetes, doença que afeta um em cada dez adultos em todo o mundo e, no Brasil, atinge mais de 16 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos.

Como a doença caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) e possui etiologias diversas, um acompanhamento mais próximo ajuda na mudança de hábitos alimentares e de estilo de vida mais saudáveis, considerados passos fundamentais para o controle glicêmico.

Essas características ajudam a explicar porque nos últimos quatro meses os números de teleconsultas envolvendo endocrinologistas e nutricionaistas quase dobraram, apresentando um aumento de 98% e 92%, respectivamente. Com base nesse cenário, fica fácil entender porque esses profissionais estão entre as cinco especialidades médicas mais procuradas para videoconsultas atualmente.

Para a dra. Fernanda Bezerra, nutricionista que atende pela DOC24, a telemedicina vem apresentando bons resultados no combate a diabetes, sobretudo no controle de condições crônicas porque.ajuda na criação de vínculo e um melhor engajamento com o paciente para atingir as metas necessárias.

"A telemedicina de certa forma facilitou o acompanhamento do paciente diabético, na medida em que é possível a troca de informações e dúvidas, com os profissionais de saúde (para um bom controle de glicemia), sem que seja necessário o deslocamento para uma clínica ou hospital e/ou uma espera maior até conseguir uma próxima consulta".

Esse acompanhamento frequente é importante porque a doença pode trazer uma série de graves problemas de saúde - como cegueira, insuficiência renal e até amputação - se não tratada adequadamente. "O tratamento da diabetes não se baseia somente em medicações como é o caso de muitas outras doenças. É crucial que o paciente implemente mudanças no seu estilo de vida que incluem dieta saudável e atividade física (mínimo de 150 minutos por semana) objetivando perda de 7 a 10% de peso", destaca a endocrinologista Juliana Porto, que também atua pela DOC24.

Para a doutora, esse acompanhamento nutricional com um profissional especializado, mesmo de forma online, é fundamental para um controle adequado da diabetes. "Tanto que, em alguns casos, conseguimos até mesmo suspender a medicação quando o paciente apresenta um bom engajamento na dieta e atividade física", garante.

