Com Apollo Bold, a Tronsmart se torna a nova protagonista do mercado de fones de ouvido TrueWireless com cancelamento híbrido ativo de ruído

Para obter uma fatia do mercado, a Qualcomm® escolheu cooperar com sua parceira de longa data, a Tronsmart, para criar Apollo Bold. Desta vez, a Qualcomm aplica seu emblemático chip QCC5124, que ainda não foi usado em nenhum produto, para dar suporte ao primeiro fone de ouvido da Tronsmart com cancelamento híbrido ativo de ruído. Apollo Bold é fabricado pela Grandsun, uma das maiores fábricas de processamento de chip da Qualcomm®.

De acordo com a Qualcomm®, o QCC5124 usado no Apollo Bold da Tronsmart pode suportar o cancelamento ativo de ruído e o processamento do sinal do Bluetooth, fazendo ambos os recursos alcançarem o melhor desempenho sem nenhuma interferência. Já os outros modelos de cancelamento ativo de ruído (ANC, em inglês) do mercado precisam usar dois chips – para o sinal Bluetooth e para o cancelamento ativo de ruído. Apollo Bold da Tronsmart foi criado com a tecnologia híbrida (Feedforward e Feedback) de cancelamento de ruído que, para atingir o melhor efeito, pode cancelar as faixas larga e estreita de ruído. Diferentemente dos modelos comuns, que podem somente cancelar ruído até 25-28dB, Apollo Bold da Tronsmart pode chegar a até 35dB de cancelamento de ruído.

Para garantir que os fones direito e esquerdo recebam o sinal Bluetooth simultaneamente, Apollo Bold da Tronsmart usa a tecnologia de transmissão sincrônica de sinal TrueWireless™ Stereo Plus. A maioria dos fones TWS, inclusive AirPods Pro, usa a tecnologia estéreo TrueWireless, de modo que o fone principal receberá o sinal primeiro e o transmitirá para o outro fone, causando um atraso.

Outras especificações do produto:

O driver customizado de grafeno opera com decodificação aptX™, para uma qualidade de som excelente

Seis microfones, juntamente com a tecnologia cVc, garantem a melhor qualidade de som e de chamadas

Antena de laser direto (LDS) proporciona uma conexão robusta

Os três modos de uso: cancelamento ativo de ruído (ANC, em inglês), música e transparência, permitem que os usuários aproveitem música em qualquer lugar e a qualquer hora

Mais de 30 horas de uso com o estojo de recarga (mais de 10 horas para uma única carga) e proporciona um tempo de experiência de mais 6 horas do que o AirPods

30 horas de uso com o estojo de recarga (mais de 10 horas para uma única carga) e proporciona um tempo de experiência de mais 6 horas do que o AirPods Recurso de detecção intra-auricular proporciona uma experiência mais conveniente

Este produto avançado, que pode superar o AirPods Pro da Apple, custa somente 46% do preço do seu concorrente

