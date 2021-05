Com as cores da bandeira do Brasil e máscaras em tom de protesto, Miss Bumbum lança ensaio oficial e abre votação com as 27 candidatas ao título

Em 28 de novembro de 2011 nascia o primeiro Miss Bumbum Brasil. O concurso contava com 27 candidatas, cada uma representando um estado brasileiro. Na primeira fase, através de voto popular, ficava definido quem eram as 15 finalistas. Na final, as 15 lutam pela preferência dos jurados que avaliam três requisitos: "Estética no desfile em traje de banho", "Estética no desfile em traje de gala" e "Graciosidade durante toda a participação no evento".

O Miss Bumbum é um dos concursos mais famosos do Brasil e de acordo com pesquisas no Google Analytics, possui milhões de citações ao redor do mundo. O concurso já foi destaque em jornais como The New York Times, o site internacional de celebridades TMZ e teve inúmeras citações em tabloides como THE SUN, The MIRROR, DAILY STAR e muito outros. Na televisão, ganhou seu próprio Reality Show, em 2012, no canal Multishow, da Globo. Foram mais de 34 documentários no mundo, incluindo aí o Japão.

Em uma das edições mais memoráveis de 2012 nascia o maior fenômeno do Miss Bumbum. Andressa Urach, que também participou da primeira edição, ficou em segundo lugar na competição, e ganhou o coração do público e da mídia. Anos mais tarde, participou do reality show "A Fazenda", virou apresentadora de programa e em 2021 virou sócia e garota propaganda do concurso.

Nos anos seguintes, tivemos como vencedoras Indianara Carvalho, representante de Santa Catarina (2014); Suzy Cortez, representante do Distrito Federal (2015); Erika Canela, representante do estado da Bahia (2016); Rosie Oliveira, representante do estado do Amazonas (2017) e Ellen Santana, representante do estado de Rondônia (2018).

A grande final de 2021 acontecerá no mês de julho, em evento na cidade de São Paulo. Conheça as 27 participantes:

Rosie Leites - Rio grande do Norte - @rosieleites

Carol Abranches - Rio de Janeiro - @lynaj_715

Camila Beck - Tocantins - @cmilabeck

Josi Freiras - Espírito Santo - @josiane_freitasofc

Isa Campos - Goiás - @campoisabelle

Luana Lunna - Mato Grosso - @luanalunaoficial

Rafaele Barbosa - Acre - @rafaelebarbosaoficial

Juh Campos - Roraima - @eujuhcampos

MC Bragança - Paraná - @braganca

Suzana Simonet - Santa Catarina - @suzana.simonet

Vanusa Freitas - São Paulo - @euvanusafreitas

Déia Cavalheiro - Mato Grosso do Sul - @cavalheiro_deia

Samella Vinter - Pará - @samella_vinter0

Halliny Navratilova - Ceará - @ali.navratilova

Priscila Beatrice - Alagoas - @priscila.beatrice

Anandah Belly - Sergipe - @anandahbellydance

Kellyta Tharsys - Pernambuco - @kellytatharsys

Taty Sindel - Paraíba - @tatysindelreal

Lunna Leblanc - Minas Gerais - @leblanc_lunna

Viviane Lima - Bahia - @vivilimareal

Mari Valents - Rio Grande do Sul - @marivalentss

Vanessa Lima - Maranhão - @missvanessalima

Carla Jolia - Rondônia - @carla4jolia

Ana Paula - Amapá - @aninhaaa_a_ninha

Leila Dantas - Piauí - @leiladantasoficial

Cassia Mello - Amazonas - @cassiamellooficial

Polianna - Distrito Federal - @poliannareal



Miss Bumbum official: @missbumbumbrasil / Brasil

Diretor de Criação: @cacauoliver / Portugal

Serviço de Assessoria: Marcio Demari / Brasil, Telefone 48- 98834-8552 / [email protected]

