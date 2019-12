Com atendimento 'incomum', Pajaris é inspiração para fidelizar cliente

O princípio da Pajaris, marca de beachwear brasileira , é criar um contato pessoal e emocional com os clientes. A palavra-chave por lá é empatia. Para conquistar os clientes, a empresa não mede esforços. Para tanto, são empregados valores centrais, como: estimular a criatividade e a mudança, criar divertimento, ser aberta a inovações, buscar crescimento e aprendizado, construir relações, além de prevalecer o espírito de equipe e família.

Para completar, a orientação interna é aprofundar o diálogo e estreitar laços, para que, posteriormente, os clientes sejam mimados pela empresa. Estes princípios são aceitos por todos que formam a Pajaris e tem dado bons frutos.

"A Pajaris investe no atendimento não como custo, mas como oportunidade. Toda a sua estratégia é de criar lealdade através de momentos emocionantes e conexões emocionais", explica David Panades, diretor executivo da marca. "A emoção leva as pessoas a compartilhar com os outros", completa.

O entendimento do mercado é de que clientes atualmente têm altas expectativas, e acabam exigindo um atendimento personalizado, envolvimento constante nas redes sociais e conveniência extrema.

Caso a empresa não satisfaça alguma dessas áreas, nunca foi tão fácil para o público procurar outras alternativas, quase o ápice da concorrência. Para as empresas, o comportamento do público significa novas estratégias.

Com algumas políticas simples, ainda que um pouco diferentes, a Pajaris criou uma cultura muito forte e com resultados incríveis. Isto tudo mostra a importância de valorizar a experiência e o atendimento ao cliente e como os esforços para fidelizá-lo são essenciais. No site da empresa tem um passo a passo que ensina como pode ser feito o os procedimentos, como o de troca, por exemplo, de forma simples e prática.

O excesso de burocracia é banido, por isso, o investimento é no uso de ferramentas digitais — como o whatsapp e redes sociais — para resolver os problemas e tirar as dúvidas mais comuns dos clientes. A aposta tem levado resultados incríveis a marca, que virou queridinha na internet, mostrando sua força midiática.

Inovação, aliás, é uma das bases da empresa. A loja, que a princípio funcionou apenas como e-commerce, abriu dois pontos, um no Rio e o outro em São Paulo, justamente para proporcionar um atendimento melhor ao público. Em pouco tempo, a loja cresceu, passou a vender outros produtos, criou o blog (blog.pajaris.com.br) e em 2019, expandiu para outros países e hoje está nos Estados Unidos pelo site www.pajaris.us .

No mercado desde 2016, a Pajaris é fiel a essência brasileira da moda praia, mas também aposta na elegância das areias europeias. O resultado é um visual luxo, com peças democráticas, com espaço para diversos shapes e cores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055741/pajaris.jpg?p=original

FONTE Pajaris

