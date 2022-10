Com boom de brasileiros em Portugal, envio de remessas para o país bate recorde

Segundo o Banco Central, foram enviados 24.770 milhões de reais para Portugal em transferências pessoais, em julho

SAO PAULO, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 2022, o número de brasileiros residentes em Portugal bateu recorde. De acordo com o último relatório do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – em 2021, estima-se que cerca de 698.887 mil pessoas estrangeiras vivam em Portugal. Dentre elas, 204.694 mil são brasileiros residentes no país, que em termos de percentagem, representam 29,3% dos residentes estrangeiros. Esse número ainda pode aumentar devido aos novos vistos de trabalho aprovados pelo Parlamento português.

O último relatório de envio de dinheiro para o exterior publicado pelo Banco Central e referente ao mês de julho, revelou que pela primeira vez no ano, os envios do Brasil para Portugal superaram Brasil – EUA. "O turismo no verão europeu, a forte imigração brasileira e a desvalorização do Euro foram fatores fundamentais para este aumento de remessas para Portugal", afirma Ricardo Amaral, Presidente da Western Union Brasil.

Além dos novos residentes, o país continua sendo um dos principais destinos para os turistas brasileiros já que possuem o combo de paisagens cinematográficas e a não necessidade de um visto para visitar o local. A Western Union, líder mundial em serviços de pagamentos e transferências de dinheiro, é capaz de oferecer o suporte necessário aos turistas que visitam Portugal ou para quem já é residente e precisa enviar e receber dinheiro de forma rápida e fácil.

A empresa estabeleceu uma presença global em mais de 200 países e territórios e devido à sua ampla rede, é capaz de facilitar transferências internacionais, como o envio de dinheiro para uma conta estrangeira ou para retirada em uma loja ou agente da empresa, tornando o processo rápido e prático para quem precisa.

"O serviço digital da Western Union no Brasil permite que os clientes façam suas transferências de maneira rápida, fácil e totalmente online com o nosso aplicativo ou website, com a opção de pagamento via PIX ou transferência bancária. Caso o cliente tenha uma conta também em Portugal, ele ainda pode aproveitar a nossa tarifa de envio R$ 0¹., ao realizar a remessa em um dos canais digitais. Além disso, os clientes contam com mais de 1.100 pontos de atendimento físicos no Brasil todo para enviar e receber dinheiro.", completa Ricardo.

Em Portugal, além da opção de enviar diretamente para uma conta, os clientes também podem utilizar a vasta rede de agentes para efetuar o saque da transferência já convertida em euros. No país, a marca tem como agentes as redes CTT, Valores, Crédito Agrícola e a Unicâmbio, uma das mais tradicionais casas de câmbio do país presente em pontos estratégicos, como aeroporto e estação de trem. As lojas em locais chaves para o residente e turista brasileiro e a possibilidade de realizar todos os serviços de forma online, oferece toda conveniência e tranquilidade necessária para aproveitar ao máximo o país.

¹A Western Union obtém receita com o câmbio de moedas.

