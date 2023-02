Com cada vez mais destaque no cenário nacional, Funk e Rap ganham programa no Music Box Brazil em parceria com o Lark Player

BELO HORIZONTE, Brasil, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Estreia nesta quinta-feira (23.02), às 23h, mais uma opção para ouvir as suas músicas preferidas. Em parceria com o Lark Player, o Music Box Brazil lança novo programa na sua grade: o "Top 10 Lark Player" que irá exibir em rede nacional os clipes que estão fazendo mais sucesso no momento. O programa trará atrações de vários gêneros, mas terá como foco principal o rap e o funk. O Top 10 Lark Player ainda será reprisado nos domingo às 14:30h e segunda às 20h.

"Estamos muito felizes com a parceria com o Lark Player, pois no Music Box Brazil temos o compromisso de perceber e antecipar as tendências. Está no nosso DNA abrir espaço para novos artistas, bem como, valorizar os grandes nomes da nossa música. Tenho certeza que estamos dando um passo importante para uma parceria de grande sucesso!", afirma Márcio Mazzeron Head do Music Box Brazil. Entre os artistas que estarão presentes no programa estão nomes como MC Cabelinho, Raffé, Bunne, Oruam e Chefin, entre outros.

Mais sobre o Lark Player

O Lark Player é um reprodutor multimídia gratuito que oferece uma experiência áudio visual perfeita, e que tem rapidamente se tornado um dos players multimídia mais populares em mercados emergentes como a América Latina.

O Lark Player foi desenvolvido pela Mobiuspace, uma empresa de tecnologia global que está presente em mais de 100 mercados ao redor do mundo e tem mais de 200 milhões de usuários ativos mensais globalmente.

SOBRE O MUSIC BOX BRAZIL

O Music Box Brazil é um canal da TV por assinatura dedicado à diversidade de segmentos da música brasileira. A programação reúne shows, videoclipes, bastidores, documentários, séries e filmes. Os destaques são os programas de entrevistas "Hip Hop Brazil", apresentado por Rappin Hood, e "Estúdio Cabeça", comandado pelo cantor Vinny. Integra o portfólio da Box Brazil, maior programadora independente de canais brasileiros na TV por assinatura. O Music Box Brazil está disponível em Claro HD/Net HD (623), Claro/Net (123), Oi TV (145) e Vivo TV (637), na plataforma de streaming Box Brazil Play, além de operadoras locais.

