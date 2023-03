Com campanha sensorial e influencers, Camicado lança coleção Outono-Inverno

Marca aposta na interação com o cliente, que terá acesso a playlists, combinação de aromas e degustação nas lojas; filme da campanha será veiculado em TV Fechada e no Youtube

PORTO ALEGRE, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Com o conceito "Sua casa com o conforto da estação", a Camicado anuncia a chegada da coleção Outono-Inverno 2023. A campanha contará com um filme inspirado no conceito sensorial e poético, no uso de cores neutras, de texturas naturais e de elementos da natureza, e mostra a chegada da nova estação ao lar, estimulando um ambiente aconchegante e acolhedor. A produção será veiculada em canais de TV fechada dedicados à beleza, bem-estar e à vida em família.

Realizada entre fevereiro e março, a ação também contará com squad de nove influenciadores digitais, criadores de conteúdo e personalidades do ambiente online, com o objetivo de promover as novas soluções e produtos da Camicado para o lar. Entre os nomes do elenco, que soma ao todo 4,4 milhões de seguidores no Instagram, estão Thai de Melo Bufrem (@thaidemelhobufrem) Mica Rocha (@micarocha), Luisa Accorsi (@luisa), Marcela Tranchesi (@matranchesi) e Lufe Gomes (@lifebylufe). Além disso, a campanha contará com ativações dos Camilovers, influencers que fazem parte do programa de afiliados da marca.

"É uma iniciativa especial em que captamos, por meio de toda campanha, a essência e o propósito da nova coleção Outono-Inverno da Camicado, e o grande beneficiado será o nosso cliente que terá uma experiência completa, em todos os pontos de contato da marca", afirma o diretor da Camicado, Natan Anaf.

A marca de casa e decoração, que faz parte do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas Renner S.A., também criará ambientes em loja que proporcionam conexão com a estação mais fria do ano, estimulando a audição, o olfato e o paladar. Um QR Code ficará disponível em todas as lojas do Brasil e levará a playlists no Spotify com músicas que contemplam sensações e atributos das duas estações – outono e inverno, além de uma combinação de aromas presente nos espaços da Camicado. A marca também está prevendo realizar uma degustação de vinhos em algumas unidades, estimulando os consumidores a criarem momentos especiais de inverno em casa.

O mesmo QR Code também será responsável por direcionar o cliente a landing page da campanha (https://www.camicado.com.br/outono-inverno), com dicas de decoração e combinação de texturas e cores para cada uma das coleções. Os conteúdos produzidos também serão veiculados nas redes proprietárias da marca como Instagram, Pinterest e Whatsapp.

