Com CEO e especialistas, Huawei coloca a transformação digital em pauta no Futurecom 2021

SÃO PAULO, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, empresa líder mundial em Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC), está presente no Futurecom Digital Week 2021, evento que está em sua segunda edição promovendo painéis e networking entre especialistas do setor de TICs. A programação do Futurecom 2021 acontece virtualmente dos dias 8 a 11 de novembro. E a Huawei tem representantes na programação dos dias 8, 9 e 10.

Já no primeiro dia do evento, o Diretor de Soluções da Huawei Brasil, Carlos Roseiro, participou às 11h20 do painel "Retomada da economia e digitalização dos negócios através de soluções de 5G de impacto". Entre os tópicos abordados, estiveram a colaboração como ponto-chave no sucesso atual e futuro da evolução do 5G, qual a geração de valor que a tecnologia trará para a economia, seu papel no aumento da conectividade e os desafios na implantação de forma autônoma.

No dia 9, o Diretor de Digital Power da Huawei, Luciano Santos do Rego, participa de um meet-up do evento, que são palestras pré-gravadas e exibidas na plataforma do Futurecom. O tema desse encontro será "Descentralização, descarbonização e digitalização - A revolução do setor elétrico". A audiência dessa programação pode esperar debates sobre o Plano Nacional de Energia 2050, segurança energética e sustentabilidade socioambiental, tecnologias digitais, matriz energética sustentável e economia de energia como um serviço.

No dia 10 de novembro, às 14h30, o CEO Sun Baocheng representará a Huawei no painel "Novas oportunidades, aplicações e modelos de negócios com o 5G". Além de Baocheng, outros cinco especialistas irão discutir nesse painel tópicos como modelos de negócios estruturados visando uma melhor experiência do cliente. Também estará em pauta o compartilhamento de infraestrutura para impulsionar investimentos, além da conectividade e direcionamentos para estruturar uma rede 5G adaptável que sirva às empresas B2B & B2C.

O Futurecom oferece diversos tipos de acesso a sua programação, seja gratuito ou por meio de ingressos dos tipos Executive, Professional ou Full Pass. Para ver a programação completa e mais detalhes sobre a inscrição, acesse o site.

