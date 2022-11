Com conceito de navegação do cuidado, operadora de saúde reduz custos de sinistros relacionados à COVID-19 e gera economia de mais de R$ 6 milhões

Estudo realizado pela Care Plus mostrou que o custo médio por beneficiário monitorado pela equipe de saúde da operadora foi 61% menor comparado ao grupo não acompanhado por profissionais de saúde

Além da economia, a navegação do cuidado promove acolhimento e reduz angústias dos pacientes em meio ao cenário de incertezas

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em estudo inédito da COVID-19 realizado pela Care Plus – operadora de saúde premium no Brasil e que há 30 anos fornece soluções em saúde, atendendo mais de mil empresas e cerca de 200 mil beneficiários – foi feito um monitoramento proativo e preventivo de mais de 7500 pacientes, incluindo os com alto risco, ou seja, portadores de doenças crônicas, idosos e gestantes. Nessa ação, a operadora de saúde conseguiu reduzir o custo médio por beneficiário em 61%, totalizando uma economia de mais de R$ 6 milhões em sinistros às empresas clientes.

Esses números foram comparados contra amostra de outros pacientes da operadora que também tiveram COVID-19, mas não fizeram parte do programa. "Desde o início da pandemia, nós entendemos que era um momento de muita dúvida e angústia para todos. Por isso, nos colocamos – a partir das enfermeiras da equipe – ainda mais próximos dos pacientes, à total disposição deles, seja para sanar dúvidas sobre exames, sintomas, atendimento ou orientação de qual tipo de serviço de saúde utilizar", ressalta o Diretor da Saúde da Care Plus, Ricardo Salem.

A redução do custo médio por beneficiário foi ainda maior, acima de 90%, na geração X (nascidos entre 1965 e 1980) e em idosos. "Como já era esperado, o impacto foi maior entre as gerações mais velhas, pois naturalmente possuem mais condições crônicas e, portanto, maiores gastos", aponta Salem. Quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia da Covid-19 em março de 2020, muitas dúvidas e angústias surgiram, e duas delas eram: saber como as empresas se adaptariam ao impacto das medidas adotadas e se as pessoas conseguiriam atendimento quando precisassem de um serviço de saúde. Em uma movimentação ágil e eficaz, a Care Plus colocou à disposição de seus clientes o Programa de monitoramento da Covid-19.

"A proximidade e o foco no cliente que estão no DNA da Care Plus fizeram com que nós conseguíssemos, de uma forma muito rápida, identificar as angústias e necessidades de nossos (as) beneficiários naquele momento inicial da pandemia", afirma Salem. A área de gestão de saúde foi prontamente envolvida no processo e responsável por pivotar sua atuação, criando um programa novo totalmente focado para atender a essa dor do momento. "E aí, eu destaco a capacidade de leitura do momento e reorganização de toda a área", aponta ele.

Essa redução de custo se deu principalmente por uma menor procura de outros serviços, como os de emergência e consultas ambulatoriais, devido à navegação do paciente pelo Navigation Analytics, um algorítmo de recomendação da operadora. O número de beneficiários monitorados que tiveram sinistro após o início do monitoramento foi 58% menor do que aqueles não monitorados. O custo por beneficiário monitorado foi R$ 852 menor na média ao longo da Pandemia. Para Ricardo, o estudo comprovou duas hipóteses que já eram latentes à percepção da companhia: "A primeira é que levar informação e se colocar à disposição de forma ágil, fácil e amigável é fundamental para diminuir a angústia do paciente. E a segunda é que com as informações corretas é possível traçar as estratégias adequadas de navegação junto à rede prestadora de serviço, reduzindo os custos significativamente. Ou seja, levar o paciente para o lugar correto, na hora correta.", conclui ele.

"Com uma base de dados completa e em constante atualização, disponibilizada em um dashboard que contempla um perfil demográfico das pessoas assistidas pelo programa, a área de gestão de saúde conseguiu acompanhar em tempo real outras informações como, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos conveniados e internações. Dessa forma, a equipe sabia para qual hospital direcionar o paciente e garantir seu atendimento" apontou o Gerente de Data Analytics e Estratégia, Dr. Thiago Sato.

O programa teve início entre março e abril de 2020, quando a pandemia se agravou no Brasil, e priorizou o atendimento aos beneficiários idosos e pacientes com doenças crônicas, cujo contato já era mais frequente com a operadora. "Todos os canais de atendimento eram analisados e ali os gestores de saúde faziam o direcionamento", explica Ricardo. O beneficiário é orientado por enfermeiras sobre o que fazer em caso de sintomas e quando procurar atendimento presencial. Mais do que isso, o paciente é acompanhado do início até o seu pós-alta pela equipe de saúde. "A navegação do cuidado garante que o paciente tenha o cuidado no local e hora adequados, com o profissional mais indicado e mapeando o score de risco dele", esclarece ainda. O programa foi adaptado para acompanhar o cenário dinâmico da pandemia.

