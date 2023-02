Com crescimento global em vendas de 28,2%, Essity apresenta resultado recorde em 2022

Forte atuação e investimentos em inovação e sustentabilidade permitem que líder global em higiene e saúde ultrapasse marca de US$ 15 bilhões em vendas líquidas;

Brasil é destaque com liderança de mercado, lançamento de produtos e foco em canais digitais.

SÃO PAULO, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global em higiene e saúde, divulgou recentemente seu relatório de resultados de 2022. Apesar da instabilidade econômica mundial, a companhia alcançou um crescimento recorde e reportou o valor anual de vendas líquidas de SEK 156 bilhões, o equivalente a US$ 15 bilhões, avanço de 28,2% em relação ao mesmo período de 2021.

Os resultados refletem um alto investimento da companhia em inovação, melhorias de eficiência e sustentabilidade. Aliás, a liderança em sustentabilidade é uma prioridade estratégica da Essity, que já recebeu vários prêmios na área, sendo nomeada como uma das empresas mais sustentáveis do mundo pela Corporate Knights. Foi incluída, pelo segundo ano consecutivo, no Anuário 2022 de Sustentabilidade da S&P Global, na revisão de 7.800 empresas, ficando entre as 100 empresas mais sustentáveis do mundo e está na Lista A no combate ao desmatamento, do CDP. Além disso, também pelo segundo ano consecutivo, foi designada como líder de diversidade pelo Financial Times em sua revisão anual do trabalho de diversidade nas empresas europeias.

Os mercados emergentes respondem por cerca de 49% do negócio de bens de consumo, onde o Brasil está localizado, e as vendas líquidas neste segmento cresceram 12,6%. Em 2022, as vendas pelo comércio eletrônico da Essity, globalmente, aumentaram 20%, para aproximadamente US$ 2,2 bilhões, correspondendo a 15% das vendas líquidas. Por aqui, os números impressionam. A venda de produtos nos canais digitais da marca (webshops) teve um crescimento de dois dígitos, de 2021 para 2022.

Em 2022, a empresa lançou mais de 11 novos produtos no Brasil, a maioria das inovações no ramo de proteção feminina (coletores menstruais, absorventes, calcinhas laváveis, adesivo térmico para cólica etc.) representados aqui pela marca Libresse. Tal feito permitiu que a Essity aumentasse sua participação, o que reforça o compromisso do grupo em construir marcas fortes e líderes nos mercados mundiais onde está presente. A importância deste mercado fez com que em 2022, juntamente com o Reino Unido, fosse um dos primeiros países a lançar a marca Issviva, com produtos para a menopausa.

Em setembro de 2022, a TENA, marca do portfólio da Essity no Brasil, com soluções de produtos para incontinência urinária, alcançou a liderança no canal farmácias, segundo pesquisa da Close-up International, empresa que audita o setor farmacêutico. Além disso, implementou mais um centro de distribuição, no interior de São Paulo, e, em quatro anos, dobrou de tamanho no país, duplicando suas vendas no período.

Para 2023, o foco da companhia segue em inovação e sustentabilidade, mirando no aumento dos canais e regiões de vendas com maior crescimento e nos segmentos com maior retorno, sempre priorizando o valor agregado aos clientes, consumidores, funcionários e acionistas. A empresa seguirá trabalhando para fornecer aos consumidores soluções que contribuem para o bem-estar em todas as etapas da vida e, por meio da educação, manterá os esforços em quebrar tabus em torno de temas que ainda são estigmatizados.

Sobre a Essity

Dedicada a melhorar o bem-estar por meio de seus produtos e serviços, a Essity é líder mundial em higiene e saúde. Com atuação em aproximadamente 150 países sob as marcas globais TENA® e Tork®, além de outras marcas fortes como JOBST®, Leukoplast®, Actimove®, Cutimed®, Delta-Cast®, Libresse® e Issviva®, possui cerca de 48 mil colaboradores e suas vendas líquidas em 2022 totalizaram aproximadamente 15 bilhões de dólares. A sede da empresa fica localizada em Estocolmo, na Suécia e está listada na bolsa de valores Nasdaq Estocolmo. No Brasil, a companhia conta com 530 colaboradores, com operação na cidade de São Paulo, centros de distribuição e uma fábrica localizada em Jarinu, no interior paulista. A Essity quebra barreiras pelo bem-estar e contribui para uma sociedade saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com.

