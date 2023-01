Com foco em novas energias, a GWM atinge vendas de mais de um milhão em 2022

BAODING, China, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A GWM divulgou o último relatório de vendas de que suas vendas globais atingiram 1.067.523 unidades em 2022, ultrapassando um milhão por sete anos consecutivos. Um total de 173.180 veículos foram vendidos em mercados fora da China, um aumento de 21,28% anualmente, atingindo um recorde.

Sendo uma das principais montadoras do mundo, a GWM consolidou suas vantagens de novas energias e inteligência em 2022. A proporção de modelos de novas energias aumentou continuamente. A GWM estabeleceu uma base sólida para atingir maiores vendas, expandindo sua rede global e otimizando veículos.

A GWM HAVAL se expandiu rapidamente para o mercado de novas energias, com vendas totais superiores a 610.000 veículos, à medida que a linha de produtos melhorava continuamente. A HAVAL lançou o H6 HEV/PHEV e o JOLION HEV em 2022. Os novos veículos movidos a energia foram lançados na Tailândia, África do Sul, Brasil, Austrália e outros mercados, e atraíram consumidores com seu excelente desempenho e experiência ecológica. Na Tailândia, a GWM entregou mais de 13.000 veículos aos consumidores, e o HAVAL H6 HEV manteve uma posição de liderança nas vendas do mercado de SUVs Classe C por 15 meses.

As vendas da GWM TANK aumentaram 46,45% em relação ao ano anterior em 2022, ultrapassando 120.000. Foi lançada no Oriente Médio e Austrália. A marca lançou a rota técnica de "Off-road + New energy" e lançou o GWM TANK300 HEV e o GWM TANK500 HEV/PHEV para atender às necessidades de eletrificação dos consumidores de off-road. O GWM TANK300 HEV ganhou a classificação de segurança ANCAP de cinco estrelas, estabelecendo uma nova referência de segurança para SUVs off-road de luxo.

A GWM Pickup vendeu mais de 180.000 veículos. Até o momento, as vendas globais da GWM Pickup ultrapassaram 2 milhões. O grande modelo de luxo de alto desempenho, POER Shanhai (para o mercado chinês) foi lançado. Este modelo lançará versões HEV e PHEV para criar uma experiência de mobilidade limpa e eficiente para consumidores globais no futuro.

A GWM teve um bom desempenho no mercado europeu com veículos de nova energia de alta qualidade WEY e ORA apoiados por seu ecossistema florestal. O modelo inteligente da GWM ORA ganhou o prêmio "Best Urban Electric Car" no Reino Unido. Os veículos do primeiro lote WEY Coffee 01 serão entregues aos consumidores europeus em breve. O Euro NCAP anunciou recentemente que o WEY Coffee 01 e a GWM ORA ganharam o prêmio de melhor da categoria de 2022.

O aumento dos veículos de novas energias e a expansão do mercado global melhoraram a classificação e a conscientização da marca em diferentes mercados. Os dados da VFACTS mostraram que a GWM superou a BMW e a Tesla com crescimento de 36,2% nas vendas na Austrália. Como uma nova marca no Brasil, a GWM foi indicada para o prêmio "Best Auto Manufacturers 2022" pela AutoData, uma instituição de pesquisa do setor automotivo.

A GWM planeja lançar mais de dez veículos inteligentes de nova energia em todo o mundo em 2023, com foco em "ONE GWM" para oferecer aos consumidores globais uma experiência de mobilidade verde de alta qualidade.

FONTE GWM

