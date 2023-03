Com foco viagens de esportivas e oferta de experiência ao cliente, Sports Trip inicia operação com voos da Azul Linhas

18,7% dos brasileiros desejam viajar e participar de eventos esportivos no Brasil ou no exterior

CAMPINAS, Brasil, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa realizada pela startup Orbit Data Sience apontou que 18,7% dos brasileiros desejam viajar e participar de eventos esportivos no Brasil ou no exterior. Por sua vez, de acordo com o último levantamento realizado pelo Barômetro Mundial do Turismo da Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo esportivo movimenta cerca de US$ 2,2 trilhões no mundo e vem crescendo desde o ano passado, com a retomada das atividades interrompidas pela Covid-19.

De olho neste nicho de mercado em ascensão, os empresários Eduardo Porto, Yandra Gonçalves e Augusto D'Otaviano criaram a agência de viagens Sports Trip, com uma proposta diferenciada: oferecer total assistência VIP e experiências para os viajantes que querem participar de provas profissionais ou amadoras e acompanhar jogos de todas as modalidades pelo Brasil ou no exterior, além de aproveitar para fazer lazer e conhecer pontos turísticos e gastronômicos das regiões e países.

Além da parceria com a Azul Linhas, que permite descontos especiais em tarifas áreas no Brasil, Estados Unidos e Portugal, para onde tem voos regulares, a Sports Trip também atua com todas as companhias áreas, de acordo com destinos e pacotes oferecidos.

Porto, um dos sócios da agência, conta que agência nasce com uma proposta de atender atletas e esportivas que viajam para participar de competições, e amantes de esportes em geral, que querem assistir competições e jogos como, por exemplo, futebol, futebol americano, beisebol, tênis, basquete, corridas de Fórmula 1, dentre outras modalidades. "Estamos trazendo para este novo negócio 18 anos de experiência com a empresa esportiva Noblu." Ele acrescenta que a Sports Tripp, embora tenha seu foco principal em eventos esportivos, também atua com pacotes turísticos tradicionais.

No caso de esportistas amadores, um diferencial da Sports Trip será agregar ao pacote o acompanhamento e consultoria de um atleta profissional de cada modalidade, envolvendo desde preparação, dicas de alimentação e treinos antecipados, como o acompanhamento nas viagens. "Por conhecem cada detalhe das provas e dos locais onde elas acontecem, esses profissionais vão auxiliar os clientes, dando dicas e informações importantes para que façam as provas com qualidade e sem preocupação", conta.

Para as pessoas que querem apenas viajar para ver jogos ou outras modalidades, os serviços oferecidos pela Sports Trip incluem desde a formação dos pacotes individuais ou em grupos, reservas de passagens, translado, escolha de pontos turísticos e de restaurantes. "O viajante não só vai poder ver jogos, como também fazer turismo esportivo aliando passeios de bicicleta, por exemplo, com visitas a produtores de vinhos na Europa", explica Yandra.

