Com inovação e sustentabilidade, Youcom cresce 40 vezes sua receita em dez anos

Marca de lifestyle jovem da Lojas Renner S.A., que comemora 10º aniversário em 2023, multiplicou por oito o número de lojas físicas no mesmo período e vê potencial de nova rodada de expansão nos próximos cinco anos

PORTO ALEGRE, Brasil, 8 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Conectada com as principais tendências de moda, as novas tecnologias e as melhores práticas de sustentabilidade para proporcionar experiências cada vez mais encantadoras a seus 1,3 milhão de clientes ativos, a Youcom, marca de lifestyle jovem da Lojas Renner S.A., comemora 10 anos em 2023 como um dos principais players do segmento do país. Neste período, enquanto ampliou em quase oito vezes o número de lojas, a varejista multiplicou por 40 a sua receita líquida anual até 2022.

Youcom cresce 40 vezes sua receita em dez anos. Crédito da foto: Fabiano Panizzi/Divulgação/Youcom

A rede fechou o ano passado com vendas líquidas recordes de R$ 406 milhões ante os R$ 10,1 milhões apurados em 2013, em valores nominais. Já o número de unidades em operação subiu de 15 em dezembro de 2013 para 115 no encerramento do primeiro semestre deste ano.

"Esta evolução consistente deve-se ao sólido posicionamento construído pela Youcom nesta primeira década de atuação. Hoje, somos referência no Brasil em moda e lifestyle jovem, no desenvolvimento de produtos social e ambientalmente responsáveis e no uso de dados e tecnologia para oferecer uma jornada de compras omnicanal completa e encantadora para fidelizar cada vez mais os nossos consumidores", diz o diretor da marca, Cláudio Barone.

Aceleração omnicanal – Ao longo dos últimos anos a varejista ampliou os canais de venda e aprimorou os serviços de entrega para reforçar o relacionamento com os clientes por meio da integração total entre os ambientes offline e online. Além das lojas físicas, a Youcom dispõe de aplicativo próprio, de e-commerce e está presente no marketplace Alameda Renner.

Outras facilidades são a venda por WhatsApp, a aquisição, nas unidades físicas, de itens do e-commerce com entrega no endereço do cliente (Showrooming), a compra no site com retirada em loja (Pick Up Store) e o Youcom na Sua Casa, serviço de envio de malas aos consumidores mais assíduos com peças selecionadas com auxílio de inteligência artificial segundo o perfil de consumo de cada um. Há ainda programa de Social Selling, com a participação de influenciadores afiliados que promovem produtos mediante comissão sobre as receitas geradas.

Integrada a essas soluções, a qualificação do sistema logístico proporcionada pela migração gradual dos estoques da Youcom para o centro de distribuição da Lojas Renner S.A., inaugurado no ano passado em Cabreúva (SP), também contribui para a melhoria constante da experiência de compra dos consumidores. Na grande São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, 85% das vendas online já são entregues em até dois dias úteis. Em nível nacional, o tempo médio para entregas no mesmo dia ou dia seguinte, ultrapassa 63%.

Potencial de expansão – Depois de inaugurar 11 unidades em 2022 com investimentos de R$ 14 milhões e expandir a presença principalmente na região Nordeste, nos Estados do Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, o plano da Youcom para este ano e abrir até 15 pontos de venda, com foco em novos mercados como Paraíba, Piauí e Acre. Quatro deles já entraram em operação no primeiro semestre, em Bauru (SP), Niterói (RJ), Teresina (PI) e Rio Branco (AC).

Para os próximos cinco anos, a marca vê potencial para até dobrar o número de lojas e triplicar o patamar atual de faturamento. Além da evolução do modelo e da produtividade do negócio, a avaliação leva em conta projeções como a apresentada na edição do ano passado do Interactive Retail Show, em São Paulo, de que daqui a sete anos metade da população brasileira fará parte das gerações Z e Alpha, que nasceram a partir de 1997 e de 2010, respectivamente, e formam a maior parte do público-alvo da Youcom.

Youcom Change – Alinhada ao conceito "destination jeans", com produtos desde os mais básicos até as tendências mais atuais, a marca tem sua identificação própria de moda responsável, chamada Youcom Change, que reúne todas as suas ações de sustentabilidade. Atualmente, 100% das suas peças em jeans possuem algum atributo mais sustentável, como menor consumo de água no processo produtivo e uso de algodão certificado e rastreável, cultivado com técnicas voltadas à preservação e à recuperação do solo e da biodiversidade, e ao sequestro de gases de efeito estufa nas áreas de plantio.

Em 2020 a varejista lançou a primeira calça circular pós-consumo do Brasil, confeccionada a partir da reciclagem de roupas doadas pelos clientes e, recentemente, desenvolveu coleções cápsula em jeans de pré e pós-consumo, produzidas a partir da reciclagem dos resíduos de corte gerados na confecção (pré) e de peças sem condições de uso, reforçando seu compromisso com a moda circular. Atualmente, todas as lojas da Youcom contam com a coleta permanente de peças jeans. O objetivo é dar um destino novo às roupas doadas pelos consumidores. Em 2022, a marca criou, ainda, sua primeira linha de jeans digital, desenvolvida com uso de computação gráfica tridimensional (3D), que permite a redução no volume de amostras físicas produzidas.

Internamente, as ações de responsabilidade social incluem o estímulo à diversidade das equipes e hoje mais de 70% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, enquanto 42% do total de 800 colaboradores de autodeclaram LGBTQIAPN+.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2203696/FabianoPanizzi_20230327_01_0050.jpg

FONTE Youcom

SOURCE Youcom