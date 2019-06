Com internet HughesNet, "Blogueirinha da Roça" faz sucesso no YouTube

SÃO PAULO, 3 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Quem ouve o sotaque interiorano e se depara com a simplicidade no olhar não imagina o poder de influência que tem uma simples moradora da área rural de Guaraí, uma pequena cidade no interior do Tocantins. Conhecida como "Blogueirinha da Roça", Fran Adorno aproveita a sossegada vida no campo para produzir vídeos de assuntos variados, sempre retratando seu dia a dia no sítio onde mora e já acumula mais de 1,8 milhão de seguidores no YouTube e 1,1 milhão no Facebook.

O alcance e a popularidade viraram realidade há oito anos, quando a influenciadora resolveu largar a profissão de frentista em um posto de gasolina e se aventurar na web, proporcionando cultura e diversificação nos conteúdos que produzia para seu público.

"Sempre sonhei em trabalhar na internet. Eu via as blogueiras e influenciadoras famosas e pensava: 'Por que não posso fazer isso aqui no interior?' Pedi demissão e decidi investir nessa carreira, mas meu primeiro problema foi a falta de internet na área rural. Vendi uma vaca, juntei minhas economias, parcelei e paguei R$ 12 mil ao todo para instalar uma torre e ter uma internet via rádio", conta Fran.

Mesmo com o investimento e o início da carreira, a blogueira enfrentou dificuldades para fazer sucesso na internet. "Mesmo investindo tudo o que tinha, o acesso era muito ruim, e demorava muito para publicar meus vídeos. Colocava pra subir nas redes sociais à noite, antes de dormir, e várias vezes eu acordava pela manhã e ainda não tinha carregado."

No início de 2019, um susto: uma pane na internet fez com que a blogueira ficasse alguns dias longe da rede. Foi então que ela passou a contar com a internet via satélite HughesNet.

Para Rafael Guimarães, presidente da Hughes no Brasil, poder contribuir com o acesso à tecnologia de ponta em regiões isoladas faz a diferença na vida das pessoas e impulsiona negócios. "O case da influenciadora Fran Adorno é um benchmarking para nós e mostra a importância que nossa cobertura tem na vida das pessoas, contribuindo para que elas realizem sonhos pessoais e profissionais", conta Guimarães.

