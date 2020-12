Com mais de 12 anos no mercado, CEO da Syhus lança curso sobre pagamento de Impostos para startups

Pensando nisso, o fundador e CEO da Syhus, Cristiano Freitas – que trabalha no setor há mais de doze anos – desenvolveu o curso "Impostos para startups – do conceito à estratégia", que capacita gestores e profissionais do segmento a lidar com a parte tributária de forma mais eficiente. Ele está disponível na plataforma Sympla Play.

"Durante a sua jornada empreendedora, você tem muitas chances de pagar mais impostos do que deveria, pagar de forma errada, deixar de aproveitar algum benefício fiscal ou, ainda, pagar imposto desalinhado ao seu modelo de negócio. A ideia do curso é justamente impedir que isso aconteça", explica Cristiano.

O curso é composto por nove módulos, além de dois módulos bônus. São oferecidos conteúdos extras, palestras de especialistas já programadas, materiais de apoio para o dia a dia, acesso vitalício ao material e comunidade exclusiva no Telegram.

Para David Ledson, COO da Sympla, o curso é fundamental para quem pretende empreender no país. "Empreender, por si só, já é um desafio. Para atuar em um mercado como o Brasil, onde as regras tributárias são tão complexas, é imprescindível que os empreendedores tenham o mínimo de conhecimento para garantir um crescimento estruturado e com menor risco possível para o negócio", comentou. Para saber mais detalhes do curso, acesse o link: https://www.sympla.com.br/impostos-para-startups__1031303

Sobre a Sympla

A Sympla é a maior plataforma de eventos do Brasil e tem o objetivo de transformar a venda de ingressos em uma experiência simples, eficiente e humana. Recentemente, lançou o Sympla Play, plataforma que hospeda cursos online e sob demanda, com foco em conteúdo real e qualificado.

Com tecnologia em seu DNA, a empresa busca atender produtores e público com soluções dinâmicas e confiáveis em todos os segmentos em que atua. Fundada em 2012, a empresa está em mais de 3.000 cidades do país, possibilitando o acesso a uma ampla variedade de eventos, cursos, palestras e workshops, tanto presenciais como online.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1387543/Retratos_Cris_3.jpg

FONTE Sympla

SOURCE Sympla