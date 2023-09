Com mais de 40 palestrantes, Campinas recebe em outubro a edição nacional do Amcham Talks 2023

Em formado presencial e virtual, evento vai debater as tendências de inovação no mundo

CAMPINAS, Brasil, 18 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Criado em 2018 para discutir as tendências de inovação no Brasil e no mundo, a edição nacional do Amcham Talks 2023 será realizada em Campinas, onde nasceu, no dia 17 de outubro, no The Royal Palm Hall. Em formado híbrido, a edição deste ano tem como tema "Conecte-se com o presente e programe seu futuro" e deverá contará com mais de 40 palestrantes, como CEOS e líderes de grandes corporações. São esperados mais de 3 mil pessoas entre presencial e on-line.

Com início às 9h e término às 19h, o Amcham Talks terá como pilares People, Business Model e Tech. Serão mais de 40 palestras acontecendo em 6 palcos simultâneos. Elas vão abordar temas ligados à inovação no mundo corporativo, com os participantes tendo a opção de escolher os temas de maior interesse. O público presente também terá a oportunidade de interagir, trocar e compartilhar experiências com pessoas de todo o Brasil, além de se conectar e fazer networking.

Dentre os nomes já confirmados como palestrantes, estarão presentes Aaron Mitchel, empreendedor, consultor e ex-diretor de Recurso Humanos da Netflix; Manuela Villela, Head of Creator Ecosystem do YouTube Brasil; Márcia Esteves, CEO e Sócia da agência de publicidade Lew'Lara/TBWA; Marie Timoner, Head of Business Development & RX Ventures nas Lojas Renner; Marcos Gurgel, Diretor de CVC na IFood.

Willy Lobbe, Superintendente na Amcham Interior de São Paulo, lembra que esse evento nasceu na regional de Campinas, onde está localizado um dos mais fortes e dinâmicos ecossistemas de inovação do Brasil. O objetivo era de discutir tendências para ajudar e dar suporte às empresas no planejamento e desenvolvimento de ações ligadas a investimentos e pesquisas e desenvolvimento de produtos e negócios.

"O Amcham talks tem ganhando cada vez mais relevância para Amcham, pois o evento está em um dos principais polos de inovação do país e é um dia importante para sair da rotina e olhar para o futuro, trocar experiências e poder programar os próximos passos das organizações", completa Lobbe.

As adesões e inscrições para o Amcham Talks podem ser feitas diretamente pelo site https://eventos.amcham.com.br/talks/, onde também são compartilhadas informações sobre as palestras.

