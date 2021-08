Com mais de três mil unidades de HFNC entregues na Polônia e no Peru, a Micomme Medical ajuda o mundo a lutar contra a pandemia da COVID-19

CHANGSHA, China, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Micomme associou-se a parceiros poloneses e peruanos para realizar a compra centralizada pelo governo de 1.600 e 1.500 unidades de HFNC, respectivamente. Ambas as compras são reservas materiais estratégicas dos governos locais. A pandemia global ainda está em andamento, e a segurança da vida das pessoas é o principal objetivo almejado pelos governos. Os projetos também refletem a visão e determinação dos governos locais. A entrega das duas compras foi efetuada em junho de 2021.

Como empresa líder em terapia respiratória não invasiva na China, a Micomme Medical lançou seu primeiro dispositivo transnasal de terapia de oxigênio da cânula nasal de alto fluxo (doravante denominado HFNC) OH-70C em 2017. No início do surto da pandemia, a Micomme Medical respondeu rapidamente durante o tradicional Festival da Primavera chinesa. Todos os funcionários retornaram ao trabalho das férias, a linha de produção foi totalmente ativada e mais de cinco mil unidades de HFNC foram enviadas para Wuhan imediatamente. Em 2020, a Micomme alcançou mais de dez mil instalações de HFNC em todo o mundo (China não incluída) e ajudou países em todo o mundo a lutar contra a COVID-19 com capacidade de produção de 500 unidades por dia.

O dispositivo transnasal de terapia de oxigênio da cânula nasal de alto fluxo é o equipamento recomendado pela OMS e pelas diretrizes internacionais correlatas para o tratamento de pacientes com COVID-19. O objetivo é aumentar rapidamente a saturação de oxigênio do paciente (SpO2) e melhorar os sintomas da hipóxia nos pacientes, oferecendo uma mistura de gás ar-oxigênio de alto fluxo aos pacientes, mantendo temperatura, umidade e concentração de oxigênio constantes. Como uma das primeiras fabricantes de HFNC na China, a Micomme obteve reconhecimento do mercado graças à excelente qualidade de seus produtos, além do excepcional desempenho. Na batalha contra a COVID-19, a Micomme atende ao compromisso de ser uma empresa líder.

