Com melhor desempenho em segurança e inteligência, os pneus Techking brilham em exposição internacional de equipamentos para construção civil de Changsha

CHANGSHA, China, 12 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Em 19 de maio de 2021 (horário local), aconteceu a abertura da exposição internacional de equipamentos para construção civil de Changsha (CICEE 2021) em Changsha, China. Durante o evento com duração de quatro dias, a Techking apresentou soluções inteligentes e personalizadas de pneus para guindastes e chamou a atenção dos visitantes, propagando o tema "Nova geração de maquinários inteligentes para construção civil".

De acordo com os organizadores, a CICEE 2021 ocupou uma área de exposição de 300 mil m2 e convidou 1.450 expositores corporativos. Trinta e duas das 50 maiores empresas globais de maquinários para engenharia participaram do evento, incluindo a Caterpillar, o SANY Group, a Hitachi Construction Machinery, a Liebherr, o Terex Group e a Zoomlion.

Na exposição, a Techking apresentou os pneus ETCRANE e CRANE80 carregados com o sistema de controle inteligente de propriedade da Techking, o TIKS (Techking Intelligent Control System). Esses pneus de guindaste se baseiam na iteração tecnológica para se moldar às condições de uso específicas do cliente, sem nunca comprometer a segurança, enquadrando-se perfeitamente em vários cenários de uso. Equipados com pneus Techking feitos sob medida, os guindastes SRC1100T da SANY para terrenos acidentados (com capacidade de elevação de 110 toneladas) atraíram visitante após visitante no estande do Grupo SANY.

O TIKS representa a mais recente conquista da Techking na intelectualização de pneus. Conectando-se com a internet dos veículos por meio de sensores, o sistema mantém o monitoramento em tempo real dos dados de operação dos pneus, como temperatura, pressão e trajetória, e facilita o resgate, a consulta, o reparo e outros serviços relacionados ao veículo. Ele também melhora drasticamente o desempenho de segurança dos pneus e oferece suporte de dados para a tomada de decisões das frotas.

Até o momento, os pneus Techking personalizados para guindastes serviram seis guindastes da SANY ( SAC3000T), nove guindastes da Zoomlion ( ZAT5000) e três guindastes da XCMG ( XCA550). Nos mercados estrangeiros, a Tadano Demag usou os pneus Techking como a configuração padrão em mais de dez guindastes, que incluindo os modelos AC55, AC100, AC130, AC700 e AC1000.

As estatísticas mostram que os pneus Techking estão no topo do ranking entre os pneus de guindastes domésticos em termos de volume de exportação. A Techking se tornou uma empresa líder no setor de pneus da China no decorrer de sua expansão global.

Desde a sua criação em 2005, a Techking trabalhou com empresas de mineração e construção civil em mais de 160 países, prestando serviços personalizados a quase 40 renomados fabricantes como a SANY, a Liebherr, a Tadano, a XCMG, a Zoomlion e a Sandvik Group, e atendeu orgulhosamente às gigantes globais da mineração e construção civil, incluindo a Rio Tinto, a Glencore, a BHP e a Zijin Mining. Para mais detalhes, acesse o site oficial da Techking em https://www.techking.com/.

