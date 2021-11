Com nova geração do LiDAR, Valeo torna mobilidade autônoma uma realidade

PARIS, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Valeo, líder global em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), apresentou hoje a terceira geração de seu rastreador LiDAR, prevista para ser lançada no mercado em 2024.

Essa nova tecnologia, que oferece desempenho significativamente aprimorado, torna a mobilidade autônoma uma realidade e proporciona níveis de segurança viária nunca antes vistos.

Geoffrey Bouquot, vice-presidente sênior de P&D e estratégia da Valeo, disse: "A terceira geração do LiDAR da Valeo é um grande avanço tecnológico para criarmos o veículo autônomo. Essa atualização fortalece a liderança tecnológica e industrial da Valeo em campo, embora ela já seja, atualmente, a única fornecedora no mercado produzindo um rastreador LiDAR de nível automotivo em série. Nosso objetivo número um com esse dispositivo continua sendo o mesmo: salvar vidas no trânsito."

A terceira geração do LiDAR da Valeo oferece desempenho inigualável em termos de autonomia, resolução e taxa de quadros.

Ela reconstrói uma imagem 3D em tempo real das imediações do veículo a uma taxa de 4,5 milhões de pixels e 25 quadros por segundo. Em comparação com a geração anterior, a resolução aumentou 12 vezes; a autonomia, três vezes; e o ângulo de visão, 2,5 vezes.

Graças a seus recursos únicos de percepção, esse novo LiDAR consegue ver coisas que os seres humanos, as câmeras e os radares não conseguem. Isso significa que a condução pode ser delegada ao veículo em muitas situações (automação de nível 2 e superior), inclusive na rodovia em velocidades de até 130 km/h. Mesmo nessas situações, um veículo equipado com o rastreador LiDAR de terceira geração consegue gerenciar situações de emergência de forma autônoma.

O rastreador LiDAR da Valeo detecta, reconhece e classifica todos os objetos localizados ao redor do carro. Se os objetos estão em movimento, ele mede sua velocidade e direção. O rastreador LiDAR pode se adaptar a todas as condições de luz, seja na claridade ofuscante ou no breu total. Ele mede até mesmo a densidade dos pingos de chuva para calcular a distância de frenagem certa. Rastreia veículos próximos, mesmo quando não estão mais na linha de visão do motorista, e utiliza algoritmos para antecipar suas trajetórias e acionar as manobras de segurança necessárias.

Graças a esses recursos, o rastreador LiDAR protege as pessoas no interior do carro e as pessoas ao seu redor, como pedestres, ciclistas e outros usuários da via. Além dos veículos equipados, esse LiDAR alertará outros veículos, por meio da nuvem, sobre riscos no trânsito para que a comunidade se beneficie de seus excepcionais recursos de percepção.

A Valeo projeta e fabrica todo o sistema, incluindo o hardware, o software e a inteligência artificial associada, o "cérebro" que combina os dados coletados e permite que o veículo tome a decisão certa instantaneamente. Seu software se adapta automaticamente ao ambiente e melhora seu desempenho ao longo do tempo por meio de atualizações regulares.

Os LiDARs da Valeo são produzidos na Alemanha, na fábrica da Valeo em Wemding, na Baviera, onde os componentes são montados com um nível de precisão de mícrons. As linhas de produção da fábrica se baseiam na experiência de ponta da Valeo em ótica, mecânica e fotônica (o ramo da física que se concentra na emissão e detecção de partículas de luz, ou fótons). Trezentos engenheiros da Valeo se dedicam exclusivamente a essa tecnologia, para a qual já foram registradas mais de 500 patentes.

A Valeo foi a primeira, e até hoje continua sendo a única, empresa a produzir um rastreador LiDAR em escala industrial. Ela já produziu mais de 150 mil unidades, e 99% dos carros equipados com um rastreador LiDAR no mundo são equipados com um LiDAR da Valeo.

Até 30% dos veículos novos de primeira linha devem alcançar o nível 3 de automação até 2030 e, para isso, precisarão ser equipados com a tecnologia LiDAR. Além dos carros, ônibus autônomos, robotáxis, droides de entrega, caminhões autônomos ou os setores de agricultura, mineração e infraestrutura precisarão ser equipados com um ou mais LiDARs. Espera-se que o mercado de LiDAR represente mais de USD 50 bilhões até 2030.

O novo LiDAR de terceira geração da Valeo fará uma contribuição fundamental para essa mudança em escala.

